Lavori alla torre dell'orologio, mercoledì 19 novembre chiusa Contrada Ospedale a Borgo Maggiore.

L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire I'esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione dell'orologio collocato sulla Torre dell'Orologio/Torre dell'Azzurri, Contrada Ospedale nel Castello di Borgo Maggiore sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale con divieto di sosta, nella giornata di mercoledì 19 novembre, dalle ore 09:00 alle ore 15:00. Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. L'AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

C.s. - AASLP

