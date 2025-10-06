TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:15 Athtech 2025. Fabbri: "San Marino si fa luogo d'incontro", Forcellini: "Un onore ospitarla" 12:34 Giorgia Meloni da "Porta a Porta": "Sono stata denunciata per concorso in genocidio" 12:20 Innovazione e sport a San Marino, con la 6^ edizione di Athtech 10:59 Chanel&Japan
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Lavori di asfaltatura nei pressi del carcere dei Cappuccini, modifiche alla viabilità

6 ott 2025
Lavori di asfaltatura nei pressi del carcere dei Cappuccini, modifiche alla viabilità

L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori di asfaltatura, via dei Cappuccini e piazzetta Marino Madroni saranno chiuse al traffico veicolare e pedonale con divieto di sosta, nelle giornate dall'8 al 10 ottobre, dalle 06:00 - 18:00. Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati In loco, il passaggio dei pedoni è sempre garantito. L'AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

C.s. - AASLP




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa