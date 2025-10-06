Lavori di asfaltatura nei pressi del carcere dei Cappuccini, modifiche alla viabilità

Lavori di asfaltatura nei pressi del carcere dei Cappuccini, modifiche alla viabilità.

L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori di asfaltatura, via dei Cappuccini e piazzetta Marino Madroni saranno chiuse al traffico veicolare e pedonale con divieto di sosta, nelle giornate dall'8 al 10 ottobre, dalle 06:00 - 18:00. Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati In loco, il passaggio dei pedoni è sempre garantito. L'AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

C.s. - AASLP

