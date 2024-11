Lavori di manutenzione, chiuso giovedì mattina, il piano -1 del parcheggio dell’Ospedale (P2)

Si rende noto che resterà chiuso la mattina di giovedì 21 novembre, il piano -1 del parcheggio dell’Ospedale di Stato in via La Toscana (denominato “P2” e situato vicino alla palazzina ex Casa di Riposo). La chiusura è dovuta alla necessità di effettuare lavori di manutenzione da parte dell’Azienda di Stato per i Lavori Pubblici. Si ricorda che durane tali lavori, sarà comunque possibile usufruire degli altri piani dello stesso parcheggio multipiano, oppure utilizzare gli altri parcheggi attorno all’Ospedale.

