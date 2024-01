Lavori per nuove reti fognarie Castello di Montegiardino e Faetano

Lavori per nuove reti fognarie Castello di Montegiardino e Faetano.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa che nella giornata di Mercoledì 31 gennaio 2024 saranno avviati i lavori per la realizzazione di una nuova rete fognaria nei Castelli di Faetano e Montegiardino lugo Strada Belmonte. I lavori interesseranno in una prima fase la rotatoria di Strada Belmonte e Strada del Fiume, proseguiranno lungo la stessa Strada Belmonte e Strada Scalbati fino a Piazza della Pace a Montegiardino. Durante la realizzazione di scavo e di posa delle tubazioni sarà prevista la circolazione a senso unico alternato semaforizzato garantendo comunque la circolazione a tutte le categorie di mezzi. I lavori sopra descritti garantiranno una più corretta gestione delle acque reflue prodotte dall’abitato di Montegiardino e delle abitazioni lungo il tratto di strada interessata dai lavori. I lavori avranno una durata di circa 7 mesi, al termine dei quali sarà garantita una più corretta gestione delle acque reflue prodotte dall’abitato di Montegiardino e delle abitazioni lungo il tratto di strada interessata dai lavori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: