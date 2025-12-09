Lavori pubblici, chiusa fino a venerdì 13 dicembre Strada della Baldasserona

Vista la richiesta dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, per consentire l’esecuzione di lavori al profilo stradale e la realizzazione di un'opera di sostegno, nel Castello di Borgo Maggiore, con osservanza delle prescrizioni della Polizia Civile, resteranno chiusi al traffico veicolare e pedonale con divieto di sosta Strada della Baldasserona – dal civico n. 15 di Via Bigelli al bivio con Costa del Santo – e il Parcheggio n.13 dalle ore 08.00 di martedì 9 dicembre 2025 alle ore 16.00 di venerdì 13 febbraio 2026. Durante i lavori, sarà consentito il traffico veicolare a doppio senso di marcia su via dei Bigelli anche per i non residenti. I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati.

C.s. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici







