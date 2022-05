Lavoro: decreto delegato n.79, interventi per l'occupazione, formazione e politiche attive del mondo del lavoro

La dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese all’Art. 9 recita “Il lavoro è diritto e dovere di ogni cittadino”. La Segreteria per il Lavoro con Decreto Delegato 18 maggio 2022 n°79, in ragione di questo principio è intervenuta sull’occupazione facendo leva sulle buone pratiche della formazione e delle politiche attive del mondo del lavoro, uno strumento necessario per la riorganizzazione di tutti gli incentivi occupazionali che mirano a provvedimenti più puntuali per la ricollocazione dei cittadini disoccupati che abbiano maggiore difficoltà di occupazione. Si è poi agito sulla riorganizzazione e semplificazione delle norme attraverso nuove misure per l’inserimento e il rinserimento delle persone anche senza esperienza lavorativa, per la riconversione professionale e turnover pensionistico. Il Segretario Lonfernini “Il lavoro è necessario per contribuire al progresso e al miglioramento continuo; il lavoro è un valore che va tutelato e con l’attuazione di questo Decreto abbiamo cercato di fornire uno strumento rinnovato, ordinato e attuale, che possa dare l’opportunità a tutti i cittadini di trovare una collocazione adatta alla richiesta e alla professionalità in linea ai tempi in cui viviamo, con particolare attenzione all’occupazione femminile, agli ultra cinquantenni e ai disoccupati di lungo corso”.

Cs Segreteria Lavoro

