Lavoro e questioni di genere: problemi e prospettive per enti, imprese e realtà accademiche in un convegno dell’Università di San Marino

I metodi di analisi, gli equilibri, le distorsioni, le opportunità, gli effetti e le aree di intervento più urgenti nella cornice delle questioni di genere in ambito professionale verranno affrontati nel prossimo convegno dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino insieme a esperti e accademici dagli Atenei di Bologna, Modena e Reggio Emilia e non solo. Durante l’appuntamento, in programma venerdì 12 e sabato 13 aprile nella sede universitaria dell’Ex Tribunale, nel centro storico, verranno illustrati fra le altre cose casi ed esperienze che hanno coinvolto l’Università di Urbino e il Comune di Bologna nell’elaborazione di bilanci di genere nei quali è stata individuata la quantità di donne e uomini attivi in ciascuna realtà, con l’obiettivo di risolvere eventuali squilibri. Un orizzonte, questo, in corso di valutazione anche nell’Ateneo sammarinese, come annunciato nell’ottobre scorso durante una conferenza internazionale svolta a Milano sul ruolo delle realtà educative e accademiche nell’implementazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e domestica. A proposito, il direttore del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di San Marino, Luigi Guerra, curerà un intervento focalizzato sulla situazione di genere nell’ambito della ricerca accademica sammarinese, che si affiancherà a un contributo della docente Karen Venturini sugli stimoli della parità di genere per l’innovazione organizzativa. Spazio inoltre ad approfondimenti sulle professioni nelle industrie culturali e creative durante un confronto a più voci gestito dalla docente Maria Elena D’Amelio, con la partecipazione di Giovanna Cosenza, direttrice del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media dell’Ateneo sammarinese, e dei rappresentanti di altre Università della penisola. Prevista infine un’analisi sul mondo delle imprese da parte di figure attive in enti e istituzioni come la Provincia di Pesaro - Urbino e TÜV Thüringen Italia, che si occupa principalmente di certificazioni di sistema di gestione per la qualità, l’ambiente, la salute e sicurezza sul lavoro. La due giorni si svolgerà con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro e la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, in collaborazione con l’Authority per le Pari Opportunità e l’Unione Donne Sammarinesi. Coinvolto, per l’Università di San Marino, il Laboratorio di Educazione per l’Identità di Genere (LEI). Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “eventi” alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.

c.s. Università degli Studi della Repubblica di San Marino