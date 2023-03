Lavoro integrato a livello pediatrico tra psicologo e medico: un percorso di alta formazione per il personale dell’Istituto Sicurezza Sociale

L’Istituto per la Sicurezza Sociale tra gli ospedali impegnati nella promozione del “Lavoro Integrato”, un approccio multiprofessionale alla salute del bambino che unisce in diversi studi su scala internazionale, le competenze dello Psicologo pediatrico e quelle del medico, sia esso Pediatra, Ginecologo o Neuro- psichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza. La rete di ospedali che hanno già aderito a questo tipo di approccio metodologico coinvolge alcune delle principali città italiane quali, per esempio, Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo, ma anche Trento, Rimini, Latina e Messina. A promuovere questo percorso è la Società Italiana di Psicologia Pediatrica (S.I.P.Ped.). Il progetto - primo in Italia, ma anche in Europa – ha, come obiettivo, la sensibilizzazione e lo studio del processo del “Lavoro Integrato”, ed evidenzia soprattutto le criticità e le problematiche per la sua attua- zione, ottenendo dati da sottoporre alle Istituzioni per la definizione di direttive orientate alla promo- zione di percorsi di lavoro integrato nelle strutture sanitarie, secondo la logica di farle diventare proce- dure di sistema. Un progetto che si inserisce, quindi, nell’ambito del dialogo multiprofessionale che, secondo l’orientamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta il miglior approccio per poter intervenire efficacemente sulla complessità che ogni bambino, adolescente, donna in gravidanza, presentano. La prima fase di questo percorso di sensibilizzazione ha preso il via quest’oggi con una due giorni di lezioni frontali e prove pratiche a cui partecipano medici, psicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, logopedisti, educatori ed assistenti sociali dell’Istituto. In apertura di lavori il saluto del Segretario di Stato Roberto Ciavatta, che ha ringraziato il Direttore della Pediatria, dr.ssa Laura Viola, e tutti coloro che hanno fatto sì che questo importante progetto approdasse anche nella Repubblica di San Marino. “L’intento è quello di rendere il Lavoro Integrato un modello consolidato in sanità con il coinvolgimento delle diverse figure professionali – dichiara la Direttrice della UOC Pediatria Laura Viola -. che operano nel contesto materno-infantile, incentrato sull’integrazione famiglia-ospedale-territorio. Vogliamo riba- dire, in questo contesto, l’importanza della medicina di prossimità e multi-disciplinare, partendo dalla cooperazione Psicologo-Medico”. “Ancora una volta l’Istituto Sicurezza Sociale viene coinvolto da una prestigiosa società scientifica - af- ferma il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere – per intraprendere studi e percorsi di formazione sui nuovi approcci multidisciplinari dedicati alla salute del bambino. Siamo lieti di prendere parte anche a questa iniziativa e di supportare, oggi e nel prossimo futuro, le ulteriori attività proposte dalla UOC di Pediatria, particolarmente operativa nel perseguire approcci innovativi molto apprezzati anche dalla cittadinanza”.

