Lavoro invisibile: la CSU lancia un nuovo questionario online sul lavoro di cura non retribuito.

Dopo l'ampia partecipazione all'indagine su violenza e molestie nei luoghi di lavoro, la Centrale Sindacale Unitaria (CSU) prosegue il proprio percorso di ascolto lanciando un secondo questionario, questa volta dedicato al lavoro di cura non retribuito : un ostacolo critico all'uguaglianza di genere e alla partecipazione economica, che secondo gli ultimi studi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) a 708 milioni di donne nel mondo di accedere a un'occupazione retribuita. Il questionario anonimo e di rapida compilazione (circa 8-10 minuti), è disponibile da oggi sui siti ufficiali www.csdl.sm e www.cdls.sm.

Obiettivi dell'indagine

Rilevare il tempo che ogni persona dedica quotidianamente al lavoro domestico e di cura (gestione della casa, assistenza a familiari, supporto organizzativo).

Analizzare chi svolge quali attività e come si distribuiscono i compiti all'interno del nucleo familiare.

Misurare la partecipazione di partner e altri/altre componenti della famiglia.

Valutare il ricorso a figure retribuite (collaboratori/trici domestiche/lui, baby-sitter, assistenza a persone anziane o con disabilità).

Comprendere l' impatto di questo carico sull'equilibrio tra vita privata e lavoro retribuito, sul benessere personale e sull'autonomia economica.

"Con questa seconda tappa vogliamo affrontare un nodo cruciale, troppo spesso dato per scontato: il lavoro di cura invisibile" - dichiarano i Segretari Generali di CSdL e CDLS . "Conoscere quanto pesa, come si distribuisce e quali effetti produce è indispensabile per promuovere l'equità, il riconoscimento e la qualità della vita dentro e fuori dai luoghi di lavoro."

Un percorso che dura tutto l'anno L'iniziativa si colloca in un progetto più ampio che unisce simbolicamente - e operativamente - l' 8 marzo (Giornata internazionale dei diritti delle donne) al 25 novembre (Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne), per mantenere alta l'attenzione su parità di genere e contrasto alla violenza in ogni periodo dell'anno.

I prossimi appuntamenti:

Settembre 2025 - incontro pubblico con la Fondazione Giulia Cecchettin per approfondire il nesso fra cultura, educazione e prevenzione rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori ed ai quadri;

2025 - percorso formativo per i quadri sindacali in collaborazione con la Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna.

Invito alla partecipazione

La CSU invita tutte le persone interessate - lavoratrici, lavoratori, studenti/esse, pensionati/e, assistenti alle persone - a compilare il questionario ea diffonderlo nelle proprie reti. Rendere visibile questo lavoro silenzioso è il primo passo per costruire insieme politiche più giuste di conciliazione, riconoscimento economico, protezione sociale e dare dignità a chi lo svolge.

