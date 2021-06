Lavoro minorile: un furto di futuro di dimensioni colossali

"Un furto di futuro di dimensioni colossali". Il numero totale di minori lavoratori a livello mondiale è salito a160 milioni. I dati sono stati resi noti dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e dall' UNICEF in occasione della Giornata mondiale contro il lavoro minorile, che si celebra oggi. Il Segretario Generale della CDLS, Gianluca Montanari, si unisce al grido di allarme lanciato ILO e UNICEF con il rapporto “Lavoro minorile: stime globali 2020, tendenze e percorsi per il futuro”. Il numero di bambini costretti a lavorare è salito a 160 milioni nel mondo, un aumento di 8,4 milioni negli ultimi quattro anni. Altri milioni di bambini sono a rischio a causa dell’impatto della crisi generata dal COVID-19. E’ questo in estrema sintesi il quadro che emerge dal rapporto OIL-UNICEF, che segnala come il progresso verso l’eliminazione del lavoro minorile ha subito una battuta d’arresto per la prima volta dopo 20 anni.