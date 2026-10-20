Lavoro, nuovi servizi digitali: l’ULPA sempre più vicina a cittadini e imprese

La Segreteria di Stato per il Lavoro e il Dipartimento Lavoro e Cooperazione in collaborazione con l’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive, proseguono nel percorso di semplificazione amministrativa. Certificazioni elettroniche e richieste preventive per gli incentivi occupazionali tra le novità introdotte. Prevista una prima fase sperimentale per accompagnare l’utenza verso i nuovi strumenti digitali.

Rendere la Pubblica Amministrazione sempre più accessibile, efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini e degli operatori economici. È questo l’obiettivo che ha guidato la Segreteria di Stato per il Lavoro e il Dipartimento lavoro, in stretta collaborazione con l’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive (ULPA), nell’implementazione di nuovi servizi digitali finalizzati a semplificare le procedure amministrative e migliorare il rapporto tra utenti e uffici pubblici.

Un percorso di modernizzazione che si traduce in due importanti novità: la possibilità di richiedere direttamente online numerose certificazioni di competenza dell’ULPA e l’introduzione, attraverso l’applicativo Labor, di una procedura dedicata alle richieste di parere preventivo per gli incentivi occupazionali.

Certificazioni elettroniche: meno adempimenti e servizi più accessibili

Attraverso il portale Istanze OnLine (IOL), accedendo alla sezione “ULPA – Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive”, cittadini e operatori economici possono presentare telematicamente le richieste per il rilascio di diverse certificazioni, senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici.

Tra i documenti richiedibili dalle persone fisiche figurano il certificato storico lavorativo, il certificato di occupazione, quello di non occupazione e il certificato di iscrizione alle liste di avviamento al lavoro.

Per gli operatori economici sono invece disponibili, tra gli altri, il piano occupazionale numerico riepilogativo, il certificato relativo all’elenco nominativo dei dipendenti aziendali con mansioni e livelli e quello attestante la regolarità occupazionale rispetto agli obblighi sul collocamento obbligatorio previsti dalla normativa vigente.

L’utilizzo di IOL richiede la preventiva registrazione al Portale dei Servizi Online della Pubblica Amministrazione, www.gov.sm, attraverso il quale è possibile accedere agli applicativi digitali messi a disposizione dell’utenza.

La procedura si inserisce nel quadro normativo delle certificazioni elettroniche e consente una gestione informatizzata delle richieste e il rilascio di documenti in formato digitale, attraverso strumenti che ne permettono la verifica dell’autenticità.

In una prima fase sperimentale sarà mantenuto un doppio canale di accesso ai servizi: le certificazioni potranno essere richieste sia attraverso il portale IOL, sia mediante le modalità tradizionali, ovvero tramite posta elettronica o direttamente presso gli sportelli dell’ULPA.

Questa fase transitoria è finalizzata ad accompagnare gradualmente cittadini e operatori economici verso l’utilizzo delle procedure digitali, garantendo nel contempo la continuità dei servizi e la necessaria assistenza all’utenza.

La Segreteria di Stato, il Dipartimento ed ULPA invitano comunque a privilegiare, laddove possibile, il canale telematico, così da favorire una progressiva diffusione degli strumenti digitali e una gestione sempre più efficiente delle procedure amministrative.

Si tratta di un miglioramento concreto nell’erogazione dei servizi, che permette di ridurre gli accessi agli sportelli, semplificare gli adempimenti e favorire una gestione più ordinata e tracciabile delle istanze.

Incentivi occupazionali: maggiore certezza per le imprese attraverso Labor

Un’ulteriore innovazione riguarda la gestione degli incentivi all’occupazione disciplinati dal Decreto Delegato 15 luglio 2022 n. 105, relativo agli interventi per l’occupazione, la formazione e le politiche attive del lavoro.

Attraverso un’apposita sezione dell’applicativo Labor, gli operatori economici possono presentare telematicamente la richiesta di parere preventivo prevista dall’articolo 13 del decreto.

La procedura consente di acquisire una valutazione preliminare sulla possibilità di beneficiare degli incentivi occupazionali, in relazione ai requisiti previsti dalla normativa e alle caratteristiche del lavoratore interessato.

Si tratta di uno strumento particolarmente utile per le imprese, che possono programmare le proprie scelte occupazionali con maggiore consapevolezza, acquisendo preventivamente gli elementi necessari per valutare l’accesso alle agevolazioni previste dalla legge.

Allo stesso tempo, la gestione telematica consente all’ULPA una migliore organizzazione delle attività istruttorie, una maggiore tracciabilità delle istanze e una più uniforme applicazione delle procedure amministrative.

L’obiettivo è quindi duplice: offrire agli operatori economici maggiore certezza nella programmazione delle assunzioni e mettere gli uffici nelle condizioni di operare attraverso procedure più chiare, strutturate ed efficienti.

Una Pubblica Amministrazione più moderna: l’invito a utilizzare i servizi digitali

La Segreteria di Stato per il Lavoro, il Dipartimento e ULPA considerano questi interventi parte di un percorso più ampio di innovazione e miglioramento dei servizi pubblici, portato avanti attraverso il confronto e la collaborazione con gli uffici e con i soggetti interessati.

Digitalizzare significa non soltanto ridurre la documentazione cartacea e semplificare gli adempimenti, ma soprattutto rendere più efficace il rapporto tra Pubblica Amministrazione, cittadini e sistema economico.

In questa prospettiva, si invitano cittadini, professionisti, consulenti del lavoro e operatori economici a utilizzare sempre più diffusamente gli strumenti digitali messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento al portale IOL e all’applicativo Labor.

L’utilizzo di queste piattaforme rappresenta un’opportunità concreta per semplificare le attività quotidiane, ridurre tempi e spostamenti, migliorare la tracciabilità delle procedure e favorire un rapporto più diretto con gli uffici pubblici.

La fase sperimentale rappresenta inoltre un’occasione per monitorare il funzionamento dei nuovi servizi, raccogliere eventuali osservazioni da parte dell’utenza e introdurre progressivamente ulteriori miglioramenti, nell’ottica di una digitalizzazione che tenga conto delle effettive esigenze di cittadini e imprese.

La collaborazione degli utenti nell’adozione di questi strumenti costituisce altresì un elemento importante per accompagnare il processo di innovazione amministrativa.

In un’ottica di progressivo miglioramento della comunicazione e dell’accessibilità alle informazioni, l’ULPA intende inoltre valorizzare i propri canali social istituzionali, attraverso le pagine Facebook e Instagram, quali ulteriori strumenti di informazione rivolti a cittadini, lavoratori e operatori economici.

Tali canali potranno essere utilizzati per condividere, nel tempo, aggiornamenti sui servizi, novità operative e comunicazioni di interesse generale, affiancandosi agli strumenti informativi già disponibili e contribuendo a rendere sempre più diretto e accessibile il rapporto tra l’Ufficio e l’utenza.

Anche la comunicazione rappresenta infatti un elemento importante nel percorso di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, affinché le opportunità e i servizi messi a disposizione possano essere conosciuti e utilizzati in maniera sempre più ampia e consapevole.

L’obiettivo non è soltanto digitalizzare le procedure esistenti, ma costruire una Pubblica Amministrazione sempre più semplice, intuitiva, accessibile e capace di rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

Un impegno che la Segreteria di Stato per il Lavoro, il Dipartimento Lavoro e Cooperazione insieme all’ULPA, intendono proseguire con determinazione, nella convinzione che la semplificazione amministrativa, la certezza delle procedure, una comunicazione più accessibile e l’innovazione digitale rappresentino elementi fondamentali per sostenere il sistema economico, favorire l’occupazione e contribuire allo sviluppo del Paese.

c.s.

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