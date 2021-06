Lavoro occasionale, al centro del 9° appuntamento di "CSdL Informa" Venerdì 18 giugno convocato un incontro presso la Segreteria Lavoro

Riprendono domani le puntate di "CSdL Informa", il format settimanale della Confederazione del Lavoro in onda in diretta alle 18.30 sulla Pagina Facebook "Cuore CSdL. L'appuntamento di domani, il nono della serie, sarà dedicato alla proposta di decreto delegato sul lavoro occasionale predisposta dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, sulla quale è stato convocato un incontro venerdì 18 giugno alle ore 11,00 presso la stessa Segreteria, e ai temi sindacali di maggiore attualità. Come di consueto un rappresentante della Confederazione del Lavoro e un dirigente di ognuna delle quattro Federazioni di categoria risponderanno alle domande del Segretario CSdL Giuliano Tamagnini.

Ufficio Stampa CSdL

