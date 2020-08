Le accuse e le minacce a Indipendenza Sammarinese continuano...

Sono ormai tanti i concittadini che negli ultimi giorni hanno manifestato apprezzamento al lavoro di Indipendenza Sammarinese, li ringraziamo tutti. Ci sono però anche quelli che continuano - invano - a minacciarci e spaventarci, nella speranza - altrettanto vana - di impedirci di raccontare la verità. MA NOI SIAMO GIOVANI, NON STUPIDI. Ben sappiamo cosa significa parlare con "COGNIZIONE DI CAUSA" . E non ci fermeremo di fronte a chi inutilmente ci minaccia anche prospettando denunce. POSSIAMO DIMOSTRARE OGNI SINGOLA COSA CHE SCRIVIAMO E NON ESITEREMO A DIFENDERCI PUBBLICAMENTE. Verso chiunque ci denunci di qualunque cosa si tratti. Abbiamo le prove.

Noi giovani di Indipendenza Sammarinese siamo, e continueremo ad essere, animati solo ed esclusivamente dalla voglia di cambiare in meglio (in peggio sarebbe praticamente ormai impossibile) il nostro amato Paese. Non siamo mai stati, e non saremo mai, spinti dai personalismi né guidati da quell'accecato spirito di vendetta che purtroppo oggi regna sovrano. Bella o brutta che sia, noi diremo sempre la verità. Che riguardi un politico, un professionista, un magistrato, un giornalista, un blogger o un comune cittadino a noi poco importa. Noi non abbiamo paura di denunciare i soprusi e le interferenze governative nell'amministrazione della giustizia. Noi non abbiamo paura di denunciare gli episodi di malagiustizia, nei quali i criteri soggettivi predominano sui principi di imparzialità e terzietà, in grave danno di alcune persone e ad illecito vantaggio di altre. NOI SIAMO GIOVANI E, A DIFFERENZA DI ALTRI, VOGLIAMO BENE AL NOSTRO PAESE.

c.s. Indipendenza Sammarinese

