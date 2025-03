“Le ali del Titano”: su San Marino RTV il film sui 40 anni dell’Aeroclub

“Le ali del Titano”: su San Marino RTV il film sui 40 anni dell’Aeroclub.

Giovedì, 27 marzo, alle ore 21,00, la San Marino RTV manderà in onda, in prima assoluta, il film documentario “Le ali del Titano”. Il filmato, precedentemente presentato in esclusiva agli Ecc.mi Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, a Palazzo Pubblico, è stato realizzato, dall’Aeroclub San Marino. Si tratta della narrazione, attraverso interviste ed immagini suggestive, dei quarant’anni di storia dell’Aeroclub San Marino, che hanno segnato le tappe principali dello sviluppo aeronautico della nostra Repubblica. Il Presidente dell’Aeroclub, Edgardo Casali, e i Soci tutti, sono lieti di rivolgere alla cittadinanza sammarinese l’invito ad assistere a questa proiezione da parte della nostra Televisione, che ringraziamo per la sensibilità dimostrata nel seguire le molteplici iniziative del Sodalizio che ha messo le “ali”al nostro Paese. I sammarinesi avranno così modo di conoscere l’azione svolta dall’Aeroclub nei suoi quarant’anni di vita, azione che ha saputo dare un impulso fondamentale per lo sviluppo aeronautico avvicinando alla passione del volo tantissimi concittadini, favorendo anche, fra i giovani, la nascita di diverse professionalità nel settore. Un appuntamento, dunque, da non perdere: “Le ali del Titano” andrà in onda, su San Marino RTV, giovedi, 27 marzo alle ore 21,00.

C.s. Aeroclub San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: