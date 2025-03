Le Allegre Note celebrano 25 anni di musica e successi alla Granturismo di Riccione Il 30 marzo il primo concerto-evento che ripercorre la storia della formazione e che aprirà una serie di concerti nazionali e internazionali Riccione, 4 marzo 2025 – Il 2025 rappresenta un traguardo importante per il coro Le Allegre Note: il 30 marzo, alla sala Granturismo, la storica formazione celebrerà i 25 anni di attività con uno straordinario concerto-evento. Un anniversario che segna un quarto di secolo di impegno, passione e successi nel panorama corale italiano ed europeo, guidati dal Maestro Fabio Pecci, un evento significativo e una pagina importante della storia musicale di Riccione. Era appena iniziato il 2000 quando una quarantina di alunni dell’allora terzo Circolo didattico si riunì nel teatro della scuola primaria Annyka Brandi per la prima prova del coro che nel giro di poche settimane decise di chiamarsi Le Allegre Note. Da quel momento, il coro di voci bianche ha dato vita a un’intensa attività musicale con oltre 500 concerti in Italia e in buona parte dell’Europa, conquistando prestigiosi premi in concorsi nazionali e internazionali, oltre a realizzare registrazioni radiofoniche, televisive e discografiche. Nel corso degli anni i giovani coristi hanno avuto l’onore di esibirsi con formazioni prestigiose, tra cui l’Orchestra sinfonica Pro Arte Marche, i musicisti dell’Accademia di Santa Cecilia, l’Orchestra da camera Rapsody Ensemble, l’Orchestra Sinfonica di Pesaro, il Coro lirico Amintore Galli. Nel gennaio 2005 Le Allegre Note vengono invitate a eseguire in diretta televisiva su Rai 3 la colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni, con musiche di Nicola Piovani e Noa, all’interno della trasmissione “Alle Falde del Kilimangiaro”, in occasione del Giorno della Memoria. Tre anni dopo, il coro si classifica tra i vincitori della rassegna-concorso “Un Coro in ogni scuola”, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il 25 ottobre 2008 partecipa inoltre all’esecuzione del “Te Deum” di Hector Berlioz sotto la direzione del Maestro Claudio Abbado, evento trasmesso su Rai 1 nel dicembre dello stesso anno. Nel 2010 e nel 2011 Le Allegre Note ricoprono il ruolo del Coro dei Monelli nella “Carmen” di Georges Bizet, esibendosi a Rimini e in tournée nazionale. Nel maggio del 2010, inoltre, il coro viene invitato dal Ministero della Pubblica Istruzione a partecipare al concerto per la Giornata nazionale della musica, presso il Palazzo dell’Istruzione a Roma. Grazie all’impegno profuso negli anni, Le Allegre Note hanno portato a Riccione una cultura corale che, prima di loro, era inesistente, ritagliandosi un ruolo di rilievo nel panorama musicale nazionale. Dal coro di voci bianche è poi nato anche il coro giovanile Note in Crescendo, che ha recentemente celebrato il suo ventennale (2004-2024). L’Associazione Le Allegre Note è anche l’ideatrice e l’organizzatrice del Concorso corale “Città di Riccione”, l’appuntamento annuale che dal 2014 richiama cori da tutta Italia. L’evento del 30 marzo sarà il primo dei concerti ufficiali previsti per il 25° anniversario e darà il via a un anno di celebrazioni. Il calendario sarà fitto di appuntamenti che vedranno i piccoli coristi riccionesi esibirsi in prestigiose rassegne concertistiche e tour internazionali. Durante l’evento musicale, Le Allegre Note, nella loro formazione da concerto, presenteranno alcuni brani che ripercorrono la storia dell’ultimo decennio, affiancati da nuove composizioni e dal supporto delle ragazze del coro giovanile Note in Crescendo.

cs Comune Riccione