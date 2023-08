Le alte temperature sui luoghi di lavoro al centro di un confronto fra Segreteria di Stato e Sindacati

Il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini ha incontrato questa mattina le realtà sindacali per discutere del contingente problema delle alte temperature sui luoghi di lavoro.

Il Segretario di Stato ha offerto massima disponibilità ad affrontare il problema in maniera convinta, non solo in considerazione delle temperature record raggiunte in questi giorni ma anche in previsione futura. Il problema, che riguarda numerosi ambiti lavorativi, pubblici e privati e che coinvolge di fatto tutti i settori dell’economia verrà certamente affrontato con un aggiornamento della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso l’istituzione di un tavolo di confronto che coinvolga Governo, parti sociali e associazioni datoriali. E’ altresì prevista una campagna di sensibilizzazione che mantenga alta l’attenzione sul tema.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Lavoro

