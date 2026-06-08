Le Assoconsumatori hanno incontrato l’Autorità per l’Energia, il Direttore dell’AASS e la delegazione del Dipartimento Lavoro e Cooperazione

Lo scorso venerdì 29 maggio le tre Assoconsumatori, UCS, ASDICO e Associazione Sportello Consumatori, rappresentate rispettivamente da Olga Mattioli, Mirco Battazza, Emanuel Santolini, hanno incontrato il Direttore di AASS Marcello Forcellini e il Presidente dell’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia Valeria Giacomoni, assieme a Marco Silvagni e Federico Bascucci. Per la prima volta tutte le parti si sono sedute allo stesso tavolo per riflettere sui problemi che affliggono la cittadinanza e che riguardano le perdite di acqua occulte, i costi delle assicurazioni e le tempistiche nel caso di ricorso ad esse, la frequenza delle letture dei contatori e la difficoltà per l’utente a comprendere appieno le tariffazioni, la necessità di rivedere i requisiti per l’accesso alle tariffe sociali. Tutte tematiche esaminate nel dettaglio ad una ad una, al fine di portare soluzioni che diano la misura di una reale vicinanza alle persone che oggi vivono un periodo non facile e vedono un orizzonte incerto a causa dei rincari generalizzati determinati dallo scenario geopolitico. Già in passato con questa modalità erano state date risposte più veloci alle persone e successivamente l’ex Direttore Chiaruzzi, oggi Direttore del Dipartimento Lavoro e Cooperazione anch’esso presente all’incontro, aveva adottato uno specifico regolamento. Ora la proposta del Direttore Forcellini è quella di occuparsi in prima persona, nel limite consentito dalle normative vigenti, delle istanze che fanno capo alle persone più fragili e bisognose di aiuto. Una scelta importante e necessaria per non correre il rischio di lasciare qualcuno indietro. Nella cornice dell’incontro le Assoconsumatori hanno anche chiesto di poter avere voce in capitolo nella fase in cui verranno revisionati i criteri per accedere alle cosiddette tariffe sociali e prevedere un canale privilegiato in presenza di invalidità e disabilità, per non parlare delle famiglie molto numerose con redditi bassi. Avendo apprezzato le modalità in cui è stato organizzato l’incontro, la disponibilità al confronto e la volontà di trovare soluzioni nell’immediato, auspichiamo di vedere presto i frutti degli accordi presi e che da ora in poi le difficoltà degli utenti possano via via diminuire.

C.s. UCS - ASDICO - Associazione Sportello Consumatori









