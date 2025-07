Le autorità sanitarie sammarinesi accolgono S.A.E. il Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta in visita ai volontari al progetto di prevenzione cardiologica

Il Principe e Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta Fra' John Dunlap, si è recato oggi in visita ai volontari medici, infermieri e laici, impegnati nell'attività di screening cardiovascolare per la popolazione sammarinese. Ad accogliere Sua Altezza Eminentissima presso la tensostruttura posizionata all’ingresso dell'Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino, il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Mariella Mularoni, il Direttore Generale dell’ISS Claudio Vagnini, il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie Alessandro Bertolini, il Direttore Amministrativo Manuel Canti, il Direttore del Dipartimento Ospedaliero Gabriele Donati, il Direttore del Dipartimento Territoriale e Socio-Sanitario Pierluigi Arcangeli e il Direttore della UOC di Cardiologia Roberto Bini. L'occasione ha permesso di esprimere il profondo apprezzamento delle istituzioni sammarinesi per la preziosa collaborazione del Sovrano Ordine di Malta nel progetto AMPAM (Ambulatorio Mobile per la Prevenzione del rischio cardiovascolare), attivo dal 2024 grazie al Memorandum d'Intesa siglato con il Gran Priorato di Lombardia e Venezia lo scorso anno. Attività che ha riscosso e sta riscuotendo un notevole successo nella popolazione, con circa 220 persone visitate nel corso dell’estate 2024 e già una ottantina durante il primo mese di attività del 2025. "Siamo profondamente grati al Sovrano Ordine di Malta per questa straordinaria collaborazione – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni -. L'impegno dei volontari dell'Ordine rappresenta un valore aggiunto fondamentale per la nostra strategia di prevenzione cardiovascolare, permettendoci di raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini con servizi di screening di qualità”. "Questa partnership internazionale – afferma il Direttore Generale dell'ISS Claudio Vagnini - dimostra come la collaborazione tra istituzioni possa generare risultati concreti per la salute pubblica. I dati del progetto AMPAM confermano l'efficacia di un approccio integrato alla prevenzione cardiovascolare, che si inserisce perfettamente nel nostro progetto 'Repubblica Cardio protetta' e rafforza la nostra capacità di intercettare precocemente i fattori di rischio". L'iniziativa proseguirà per tutta l'estate con appuntamenti dedicati alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, prima causa di morte nel mondo, ma ampiamente prevenibili attraverso screening tempestivi e stili di vita appropriati. Le prossime attività di prevenzione cardiovascolare dell’Ordine di Malta si svolgeranno nelle giornate del 19 luglio, del 02 e 30 agosto e del 13 settembre, dalle ore 9 alle ore 12:30, sempre nella struttura mobile posizionata all’ingresso dell’Ospedale di Stato.

C.s. congiunto Segreteria di Stato per la Sanità e Istituto per la Sicurezza Sociale