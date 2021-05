Le aziende del TPL dell’Emilia-Romagna avviano una campagna di comunicazione

Le quattro aziende del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna (Start Romagna, Seta, Tper e Tep) che da sempre si coordinano nella gestione di questa fase pandemica, hanno deciso di accompagnare l'attuale momento di ripartenza del mondo della scuola con una campagna di comunicazione congiunta per sensibilizzare tutto il mondo del trasporto, utenti ed operatori sulle ‘buone regole’ da seguire: "Insieme per un viaggio più sicuro". Questo il claim della campagna che propone un vero e proprio ‘patto’ tra operatori e passeggeri trasportati: un accordo siglato metaforicamente con il gesto simbolo di questi tempi, il veloce contatto tra i gomiti. Una collaborazione rafforzata, ad esempio, tra una conducente d'autobus e un signore di ritorno dalla spesa o ancora tra un addetto alla sanificazione dei mezzi ed una studentessa: oggetto dell'accordo la comune attenzione ai tanti gesti che fanno la differenza. E’ stata realizzata anche una landing page sul web (www.insiemeperunviaggiopiusicuro.it). Le aziende sanificano i mezzi quotidianamente, verificano costantemente gli impianti al fine di garantire un costante ricambio d'aria, mettono a disposizione dispenser di gel igienizzante a bordo mezzo. Si aggiungono le soluzioni tecnologiche tra cui la bigliettazione digitale a mezzo delle diverse App disponibili. All'utente si chiede attenzione nel corretto utilizzo della mascherina, cautela nel parlare il meno possibile a bordo autobus o comunque a bassa voce, la richiesta di evitare di telefonare quando si è sul mezzo e l'impegno a igienizzarsi costantemente le mani. Se ciascuno fa la propria parte, questo è il senso della campagna, ogni rischio viene ridotto al minimo. Nella nostra regione anche le verifiche condotte dai NAS che nelle scorse settimane non hanno rilevato elementi di criticità. Forte la raccomandazione finale: "rispettiamo le regole, rispettiamo gli altri. Con l’impegno di tutti, il viaggio è più sicuro!"

