Le bugie hanno le gambe corte

In politica tutte le considerazioni e i giudizi possono avere valenza, purché concreti e reali, legati a fatti specifici e documentati. Il resto sono solo misere illazioni e assurde falsità. Il Congresso di Stato replica ad un nuovo attacco scomposto da parte del movimento “Libera”, che ritiene sterile e confuso, privo di argomentazioni politiche. È del tutto fuori luogo considerare “illegittimo” il Governo in carica, che ha proceduto all’assunzione ad interim degli incarichi lascati vacanti dai due esponenti di Rete. Giudizi di tale portata e falsità gettano discredito sulle istituzioni sammarinesi, compresa la Reggenza e non sono assolutamente accettabili. L’esecutivo, in forma pienamente legittima e secondo il dettato normativo esistente, sta portando avanti con responsabilità tutte le priorità sul tavolo, in primis proprio l’accordo di associazione con l’Unione Europea. In merito al nuovo assetto delle Segreterie di Stato sarà Consiglio Grande e Generale ad esprimersi in base alle indicazioni che i partiti di maggioranza porteranno in seno alla più alta assemblea democratica del Paese. Molte di queste priorità, tra l’altro, sono proprio all’Ordine del Giorno della prossima sessione Consiliare.

Cs - Congresso di Stato della Repubblica di San Marino

