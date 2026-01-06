Le condizioni meteorologiche in atto richiedono attenzione da parte di tutti

Si informa che i mezzi rottaneve e spargisale sono operativi ininterrottamente dalla serata di ieri e continueranno ad esserlo anche nelle prossime ore, con l’obiettivo di assicurare le migliori condizioni possibili di sicurezza e viabilità sull’intera rete stradale.

Si invita pertanto la popolazione ad adottare comportamenti improntati alla prudenza, limitando gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari e, in ogni caso, esclusivamente se adeguatamente attrezzati, al fine di garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Un sentito ringraziamento va alla cittadinanza per la pazienza, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati, così come agli operatori impegnati sul territorio per il lavoro svolto in queste ore.

Seguiranno eventuali ulteriori aggiornamenti in base all’evoluzione della situazione meteorologica



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Interni

Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente







