Le condoglianze per la scomparsa di Maurizio Costanzo dal SdS per il Lavoro e l'Informazione.

Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa dell’amico Maurizio Costanzo. Era prima di tutto uomo di immenso spessore dotato di grande personalità; giornalista, professionista, personaggio straordinario, Costanzo ha saputo accompagnare intere generazioni raccontando, in maniera esemplare e sempre innovativa, la storia contemporanea, creando spazi e programmi unici nel panorama televisivo italiano e sammarinese. Ho avuto il dono, l’onore e il privilegio di conoscerlo ed essere stato ospite, su suo invito, di una puntata del famosissimo Maurizio Costanzo Show; per la sua stima del tutto genuina a me dimostrata e per avermi concesso la possibilità di portare la voce del nostro Paese nel salotto più longevo della televisione italiana, gli sarò sempre grato. La Repubblica, attraverso il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, gli ha conferito l’onorificenza del Magistero di Sant’Agata annoverandolo per sempre tra gli amici più cari del nostro Paese. Giungano a nome del sottoscritto, del collega agli Affari Esteri Beccari e dell’intero Congresso di Stato - alla sua famiglia, alla moglie Maria De Filippi e a tutti i suoi collaboratori - le più sentite e sincere condoglianze.

Cs - Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per il Lavoro e l’Informazione

