Le Disgrazie quando arrivano sono in gita sociale Appuntamento a Montefiore Conca per una serata insieme al buonumore

Le Disgrazie quando arrivano sono in gita sociale.

Venerdì 10 luglio ore 21.30, “Eventi in Tour 2026” presenta a Montefiore Conca [RN] il Talk Show comico riflessivo: “Le Disgrazie quando arrivano sono in gita sociale” che nasce da una trilogia d’ istant book scritti da Matteo Selleri giornalista, presidente USGI [Unione Sammarinese Giornalisti e fotoreporter].

La splendida cornice dell’Arena Raciti, che si affaccia sul mare, vedrà alternarsi sul palco artisti provenienti da universi differenti che celebreranno il dialogo tra cultura, comicità e linguaggio musicale.

Selleri, autore originale, se vogliamo un po' folle, più scrittore che giornalista, ha raccolto i suoi appunti in un dizionario aggiornato.

I suoi libri, come dice l’autore, non hanno né capo né coda, né arte né parte, non sono di destra, non sono di sinistra, né di centro e nemmeno di sopra o di sotto.

Gli altri protagonisti del buonumore sono Stefissima, Gabriele Fabbri, Antonio Fabbri.

La Stefissima, attrice modenese, professionista in spettacoli di improvvisazione teatrale, di prosa e comici.

A Monterfiore Conca porta in scena qualche sketch del suo One Woman Show “Curvyssima” spettacolo che ha scritto e portato in diversi teatri.

Un testo spassoso, auto ironico, originale, frutto della riflessione dell’ autrice e interprete che ci parla di come può essere divertente, essere semplicemente come si è, senza rincorrere lo stereotipo che ci vuole asciutti, snelli, salutisti, metodici.



Gabriele Fabbri, romagnolo Doc

Giornalista, scrittore e anche pilota su pista con Osella. C’è chi l’ha definito studioso della goliardia riminese!

Il suo ultimo libro “Fammi Una Domanda” è stato presentato con grande successo a Gabicce Mare [PU] nel contesto di Disco Diva.

Un romanzo curioso e divertente in cui si intrecciano gli aneddoti, i ricordi e le riflessioni sulla vita notturna, locali da ballo, musica, corse, spiaggia, avventure amorose tra Parigi, Riccione e Saint Tropez.



Antonio Fabbri, montefeltrino verace, giornalista di cronaca giudiziaria e politica, personaggio che non nasconde mai niente!

Antonio, però, non è solo questo: attore teatrale e musicista che si può trovare tra microfoni e palchi.

Personaggio che passa con naturalezza dalla cronaca, dal codice penale, a una battuta in dialetto, senza perdere il ritmo.

Carla Aghito, giornalista, conduce la serata che mixa tradizione, cultura e divertimento.

C.S. Eventi in tour 2026

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