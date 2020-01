Le domeniche nel castello: buon consenso per il primo appuntamento con Aida

Ha avuto inizio con un buon consenso di pubblico la manifestazione proposta dalla Biblioteca Popolare di Serravalle “LE DOMENICHE NEL CASTELLO” 18^ Edizione. Domenica 12 Gennaio la bellissima opera “AIDA” di Giuseppe Verdi ha visto la Sala Polivalente di Serravalle gremita di circa centoventi persone attente e appassionate. Il pomeriggio è stato valorizzato dalla presenza del Presidente della Fondazione Renata Tebaldi, Dr. Niksa Simetovic, del rappresentante dell’Ente Cassa di Faetano Piero Bacciocchi, del Capitano di Castello di Serravalle Vittorio Brigliadori, oltre ad altre autorità e ospiti. I cantanti accompagnati al pianoforte dal M° pianista accompagnatore Donatella Dorsi hanno deliziato il pubblico con arie scelte dell’opera rappresentata e con applauditi bis. Al termine – come è ormai tradizione – ha avuto luogo un momento conviviale con tutti i presenti. Domenica 19 Gennaio 2020 sempre alle ore 15,30, sarà la volta di “PAGLIACCI” di Ruggero Leoncavallo. Le melodie più belle dell’opera potranno essere ascoltate come sempre dal vivo con la presenza di affermati cantanti. L’iniziativa può contare anche quest’anno sul Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura e della Giunta del Castello di Serravalle. La formula ideata dall’amico Luciano Muccioli (con il supporto tecnico della Banda di Serravalle), coadiuvato dal musicista Marco Mino, ha incontrato – con la sua semplicità e originalità – il favore di tanti appassionati e di numerosi giovani che si avvicinano per la prima volta senza timore al melodramma italiano famoso nel mondo. Grande importanza, per la buona riuscita della manifestazione musicale è l’appoggio sostanziale ancora una volta concesso dall’Ente Cassa di Faetano –nostro sponsor tradizionale che ci segue e supporta fin dagli inizi – dall’Edicola, Libreria Tabaccheria Smoke di Dogana, da Comifer s.r.l., da Zonzini Silvano s.r.l. da Fior di Verbena e dalla Baguette di Serravalle che hanno dimostrato sensibilità e fiducia nei confronti della nostra iniziativa musicale.

Al termine, com’è ormai consuetudine, si potrà gustare tè con pasticcini. Ingresso ad offerta libera per finalità di beneficenza. Si chiede la massima puntualità.

La cittadinanza è calorosamente invitata.

Comunicato stampa

Le domeniche nel castello