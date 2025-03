Le donne del PDCS nelle istituzioni: un primato storico per San Marino

Le donne del PDCS nelle istituzioni: un primato storico per San Marino.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il PDCS celebra un traguardo storico nella rappresentanza femminile ai vertici istituzionali del Paese. Mai prima d'ora, nella storia politica di San Marino, un partito aveva espresso contemporaneamente figure femminili in ruoli di primaria rilevanza: Capitano Reggente, Segretario di Stato, Sindaco di Governo e Presidente del Consiglio Centrale. ​

Una leadership che fa la differenza

Questi incarichi rappresentano ruoli chiave che testimoniano la capacità e il valore della leadership femminile: ​

Capitano Reggente e Vice Capogruppo del PDCS: S.E. Francesca Civerchia, massima carica istituzionale dello Stato, simbolo della guida della Repubblica. ​

Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale: Mariella Mularoni, responsabile di un ruolo governativo fondamentale per l’attuazione delle politiche sanitarie e sociali del Paese. ​

Presidente del Consiglio Centrale del PDCS: Alice Mina, carica di rilievo all’interno del Partito, fondamentale per il dialogo interno e il coordinamento delle strategie politiche. ​

Vice Segretario del PDCS e Sindaco di Governo: Aida Maria Adele Selva, nel suo incarico di Vice Segretario del PDCS, affianca, assieme all’altro Vice Segretario, il Segretario Politico nella gestione e nel coordinamento del Partito. Come Sindaco di Governo svolge una funzione importante nella vita amministrativa e istituzionale della Repubblica.

Gruppo Consigliare: Oltre alle cariche sopra menzionate, il PDCS vanta la presenza di sei donne nel proprio gruppo consiliare, con le sopracitate S.E. Civerchia Francesca, Mina Alice, Selva Aida Maria Adele e Bollini Barbara, Chiaruzzi Marinella Loredana, Muccioli Maddalena, Stacchini Sandra che contribuiscono attivamente alle attività legislative e politiche del Paese.

il PDCS vanta la presenza di numerose donne anche nella Direzione, nelle Sezioni, negli Organismi di Partito e nel Movimento Giovanile.

Un primato unico nel panorama politico

Questo risultato segna una prima assoluta per il PDCS e per l’intero contesto politico di San Marino. Sebbene altre donne abbiano ricoperto singolarmente incarichi importanti in passato, mai un partito aveva contemporaneamente valorizzato figure femminili in ruoli così rilevanti sul piano sia istituzionale che interno. ​

Un percorso costruito nel tempo: il movimento femminile a San Marino

Il cammino delle donne del PDCS verso la piena rappresentanza istituzionale affonda le radici in una lunga storia di impegno e conquiste. Negli anni '50, il Movimento Femminile del PDCS e il Comitato per l’emancipazione della donna sammarinese si distinsero nella battaglia per il diritto di voto, ottenuto nel 1959. Questo percorso storico ha gettato le basi per una crescente partecipazione femminile nella politica e nelle istituzioni, fino al risultato senza precedenti che oggi il PDCS celebra.

Valorizzare un successo, guardare al futuro

L'anno passato ha rappresentato un momento significativo, sia per le elezioni politiche che per il Congresso del Partito, durante il quale è stato nominato anche il nuovo Presidente del Consiglio Centrale. Un'occasione importante per sottolineare questo traguardo storico che segna una tappa fondamentale per il nostro Partito e per l’intero Paese. ​ Il PDCS si conferma pioniere nella promozione della parità di genere, dimostrando con i fatti il valore delle competenze e della partecipazione femminile nella politica e nelle istituzioni. ​

Ufficio stampa PDCS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: