Le eccellenze alimentari coltivate e prodotte a San Marino faranno scuola con i propri tratti distintivi.

Eccellenze del territorio nel settore agroalimentare della Repubblica di San Marino e formazione sono le parole chiave del progetto che coinvolge la Segreteria di Stato per il Territorio, Ambiente ed Agricoltura, l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole ed il Consorzio Terra di San Marino. La filiera alimentare certificata Terra di San Marino è stata scelta dall’Associazione di formazione Extrascolastica della Persona "Culturando" con sedi nella Regione Puglia per realizzare le trenta ore di stage all'estero previste nel percorso "Operatore Agroalimentare 2.0: dalla lavorazione della materia prima alla Green Economy". Il programma didattico-formativo è stato strutturato grazie alla sinergia tra il Consorzio Terra di San Marino e il dott. Saverio Russo Direttore di Progetto Culturando. L’apertura dei lavori è prevista presso Casa Fabbrica, sede del Consorzio Terra di San Marino, dopo il saluto istituzionale dell’ing. Barulli, Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Territorio, il dott. Ceccoli Dirigente UGRAA e la dott.ssa Bevitori esperto servizio agricoltura, presenteranno la realtà agro-alimentare sammarinese, mentre il rappresentante del Consorzio illustrerà la realtà consortile e l’importanza che riveste nel sostenere e promuovere la filiera agroalimentare sammarinese. Il gruppo classe si recherà presso le seguenti aziende agricole e agroalimentari:- Centro Viticolo Bosche, gestito dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole;- Cantina del Consorzio Vini Tipici;- Frantoio della Coop. Olivicoltori Sammarinesi;- Coop. Ammasso Prodotti Agricoli ( CAPA)- Mulino a Pietra di Lab 301;- Azienda Agricola Olivicolo e Apicoltura di Lancioli;- Azienda agricola ad indirizzo olivicolo e erbe officinali di Guidi; - Azienda Agricola zootecnica. Il Segretario di Stato Stefano Canti esprime sincero apprezzamento ai tecnici ed agli operatori del settore per la disponibilità data e per la professionalità e l’impegno quotidiano volto a garantire l’eccellenza nella filiera agroalimentare sammarinese ed incoraggia a proseguire nel percorso di conversione al biologico, al fine di produrre cibi sani dalla terra alla tavola.

