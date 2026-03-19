Le Federazioni Pensionati CSdL, CDLS e USL ai lavori del Comitato Esecutivo Ferpa

Le delegazioni delle tre Federazioni Pensionati sammarinesi si sono recate a Bruxelles per partecipare ai lavori del Comitato Esecutivo delle FERPA-CES, il Sindacato Europeo dei Pensionati. Occasione di confronto e analisi per rafforzare il legame con le strutture sindacali UE. Ivan Toni per FUPS CSdL, Lina Meloni per FNPS CDLS e Antonella Marani, Fed. Pensionati USL assieme al Segretario Generale USL Francesca Busignani, hanno portato all’attenzione dell’assemblea le istanze e i diritti dei pensionati sammarinesi. La riunione si è aperta con un momento di riflessione sulla guerra in Medioriente. È urgente che si cessi il fuoco, così come in tutte le guerre del mondo, e che il dialogo e la diplomazia prevalgano. Basta morti. All’ordine del giorno del Comitato Esecutivo, anche il Congresso Ferpa del prossimo anno; si è parlato di data e luogo, con al momento la candidatura della Grecia a Paese organizzatore. Altro tema discusso, di particolare importanza, è quello della difesa delle pensioni. La Ferpa lavora a un progetto pluriennale per la protezione del potere d’acquisto e del tenore di vita dei pensionati che andrà a ripercuotersi, inevitabilmente, anche sul welfare delle varie nazioni. San Marino, insieme alle altre realtà europee, sta cercando una unità di intenti: si lavora a un documento condiviso, pur tenendo conto dei distinguo dei vari Paesi coinvolti. In agenda anche il tema delle pensioni minime a livello europeo, per il quale Ferpa sostiene attivamente la necessità di arrivare a redditi adeguati e dignitosi in Europa, contrastando il rischio povertà, specialmente tra le donne. Proprio lo scorso 8 marzo la Federazione Internazionale FERPA si è mobilitata per chiedere parità di diritti e giustizia equa per tutte le donne, con l’intento di mettere la parola fine al gender gap.

c.s. FUPS (CSdL) FNPS (CDLS) Fed. Pensionati (USL)







