Le federazioni pensionati delle tre sigle sindacali CSDL, CDLS, USL a confronto sulle principali problematiche da affrontare.

Nella giornata di mercoledì 26 marzo, presso la sede di USL, le Federazioni delle tre sigle sindacali di San Marino, si sono incontrate per rivolgere uno sguardo sulle principali problematiche che purtroppo assillano tantissimi pensionati e che si possono riassumere nel bisogno di maggior sicurezza dal punto di vista economico e della salute. L’incertezza che aleggia su pensioni e salute sta alimentando, in proporzioni purtroppo preoccupanti, sentimenti di forte paura e sfiducia. All’incontro hanno preso parte il Segretario della Fed. Pensionati USL Luigi Maria Belisardi, il Segretario della Fed. Pensionati CSdL Ivan Toni e il Segretario della Fed. Pensionati CDLS Pier Marino Canti, assieme ad alcuni membri del Direttivo delle rispettive Federazioni. Tutti sono stati concordi nell’affermare la necessità di scongiurare l’avanzata di scenari non belli che potrebbero far scivolare sempre più ai margini i problemi delle persone fragili, fino a farli diventare invisibili. Questo è invece il momento di mettersi in ascolto e far evolvere i diritti, specialmente quelli dei più deboli. È principalmente per questo motivo che le tre Federazioni, riunitesi in un clima di ottima collaborazione, hanno pensato ad un’azione comune partendo da alcuni dei punti più importanti nella tutela delle pensionate e dei pensionati: pensioni non adeguatamente rivalutate e i costi sempre più alti per provare a restare in buona salute. Dall’incontro è emersa una fattiva volontà di tutte e tre le Federazioni di intraprendere un percorso condiviso, di maggior tutela dei cittadini più fragili della nostra Repubblica.

