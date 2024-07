“Le fortificazioni di San Marino”: un progetto di ricerca e mediazione culturale

Dal 2016 gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino hanno avviato un ampio progetto di studio archeologico sull’edilizia fortificata di San Marino grazie a un protocollo di intesa per la ricerca e cooperazione siglato con l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPC-CNR). Le tre Torri e le cinte murarie di San Marino Città, a tutt’oggi simbolo della Repubblica, sono state oggetto di campagne di rilevamento architettonico; i risultati hanno permesso di documentare lo stato di conservazione delle fortificazioni e, al tempo stesso, di analizzarne le diverse fasi costruttive e di restauro stilistico. I risultati preliminari della ricerca sono già editi in atti di convegni e riviste scientifiche. Da ultimo l’importante rivista "Archeologia dell'Architettura" (XXVIII. 2 – 2023) ha pubblicato le risultanze delle ricerche (archeologia dell’architettura e campagne di scavo) condotte alla Seconda Torre di San Marino negli anni 2018-2023. Tra i ritrovamenti di maggiore interesse due tratti di una antica cortina muraria tornati alla luce nel cortile e in un baluardo attiguo al portale di accesso di Seconda Torre, oggi musealizzati. Nell’anno scolastico 2023/2024 gli Istituti Culturali (Musei di Stato, Sezione Archeologica e Sezione Didattica), in collaborazione con l’ISPC-CNR, hanno intrapreso un percorso di mediazione del patrimonio culturale dedicato alle fortificazioni del Monte Titano rivolto alla Scuola Secondaria Superiore della Repubblica di San Marino. I risultati delle ricerche contribuiscono ad una più efficace comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale sammarinese. Nella conferenza stampa tenutasi nella Segreteria di Stato alla Cultura venerdì 19 luglio sono stati presentati un video divulgativo su Seconda Torre, che verrà inserito nel percorso di visita del complesso, e un modello tridimensionale interattivo di Prima Torre (Web 3D), ideato e realizzato dall’ISPC-CNR per sperimentare nuovi modelli di fruizione e comunicazione del patrimonio storico- architettonico.