Le Giornate Medioevali di San Marino 2024: Un Tuffo nel Cuore Medievale della Repubblica più Antica del Mondo

La Repubblica di San Marino è pronta a trasformarsi nuovamente in un palcoscenico a cielo aperto con la 27ª edizione delle Giornate Medioevali, un evento imperdibile che invita residenti e turisti ad immergersi nell’atmosfera del Medioevo. Quest'anno, le Giornate Medioevali promettono un'esperienza sempre più ricca ed immersiva. Il Centro Storico, patrimonio UNESCO, si anima con un programma denso di attività che comprende spettacoli itineranti, didattica storica, strumenti medioevali ed incontri culturali che celebrano la vita medievale in tutte le sue sfaccettature. Da non perdere gli eventi serali nella suggestiva cornice della Cava dei Balestrieri, che inizieranno venerdì 26 con l’apertura degli spettacoli a cura della Federazione Balestrieri Sammarinesi. Seguirà un variegato programma che include il corteo del Carnevale Storico, dei trampolieri del Teatro Vagante e la musica coinvolgente delle Fanfarenzug Otteinrich. La serata di sabato 27 vedrà le esibizioni di due gruppi sammarinesi, Le Barnos e la Cerna dei Lunghi Archi con musica e tamburi medievali, performance del Gruppo Sbandieratori San Sepolcro e nuovamente l’incanto musicale delle Fanfarenzug Otteinrich. Domenica 28, per un gran finale, la Cava si animerà già dalle ore 16:30 con le prove di tiro con la balestra delle città di Lucca, Massa Marittima, Porta San Marco - Pisa, San Sepolcro, Volterra, e naturalmente San Marino. Le stesse città di sfideranno a partire dalle 21:15 nella storica competizione di tiro con la balestra definita “Disfida del Tricorniolo” che vede come bersaglio 3 tronchi di diametro diverso studiato appositamente dagli artigiani balestrieri per entusiasmare il pubblico.

Oltre ai principali eventi serali nella Cava dei Balestrieri, il programma quotidiano offre un'esperienza unica nella storia medievale con attività dislocate in vari punti delle contrade del Centro Storico: spettacoli di giocoleria, musica dal vivo, trampolieri, performance teatrali e sfilate di gruppi storici, con artisti che coinvolgeranno il pubblico nelle loro esibizioni. Il viaggio nella vita quotidiana medievale verrà arricchito da attività didattiche dei mercanti artigiani che riprodurranno nei minimi dettagli i vecchi mestieri oltre a giochi storici rivolti anche ai più piccoli. I gruppi storici di San Marino saranno il cuore dell’evento. Grazie alla loro partecipazione, sempre molto vissuta e coinvolgente, riporteranno le contrade del Centro storico indietro nel tempo.

Va a loro un sentito ringraziamento oltre all’Ufficio del Turismo con il quale si è creata una sinergia attiva per la realizzazione dell’evento dell’estate sammarinese ed alla Segreteria di Stato al Turismo per la collaborazione e fiducia. Le Giornate Medioevali non sono solo un evento, ma una celebrazione profonda della cultura e della storia che definiscono San Marino, offrendo un'esperienza indimenticabile per ogni visitatore. Invitiamo tutti a partecipare a questa festa straordinaria della storia medievale nella splendida cornice di San Marino.

Seguono dichiarazioni del SDS Pedini Amati per il CS relativo alle Giornate Medioevali 2024. "Le Giornate Medioevali sono da anni un prodotto turistico di successo che contraddistingue la proposta estiva degli eventi della Repubblica di San Marino. Siamo lieti che, pur nel rinnovamento, rappresentato quest'anno da un nuovo direttore artistico, si dia continuità ad un evento che si sposa perfettamente con il nostro centro storico e che, da anni, attrae visitatori da tutto il mondo. Non vediamo l'ora di calarci tutti nell'atmosfera delle Giornate Medioevali".