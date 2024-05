Le giovani danzatrici di San Marino trionfano a Miami

Le ragazze del Centro Danza Attitude, guidate da Daniela Semprini, hanno vinto il Grand Prix Dance Open America 2024 e sono state ricevute lunedì dal Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini

Per il secondo anno consecutivo, la Scuola di danza “Attitude Centro Danza San Marino”, con la direttrice Daniela Semprini e le allieve del gruppo professionale avanzato, ha portato oltreoceano la bandiera della Repubblica di San Marino. Dopo l’emozionante esperienza dell’aprile 2023 nel prestigioso teatro "Straz Center for the Performing Arts " di Tampa, in Florida, la Scuola ha partecipato con successo alle finali del “Grand Prix Dance Open America 2024”, un concorso di danza di fama internazionale che si è tenuto al “Moss Centre” di Miami, in Florida, dal 25 al 28 aprile scorsi.

La scuola è stata invitata dalla Direttrice Artistica del concorso Deborah Marquez, che ha voluto assegnare direttamente alla Scuola Attitude il “Golden Pass” che permette di far accedere direttamente alle finali i ballerini con le più alte prestazioni e le scuole che vengono considerate di elevato livello professionale nel mondo. Le allieve hanno avuto la preziosa opportunità di studiare con insegnanti, direttori e coreografi di fama internazionale, come la famosissima Laura Alonso, solista principale per oltre due decenni al Balletto Nazionale di Cuba, ed, a seguito dell’ammissione alla serata di Gala, si sono poi esibite condividendo il prestigioso palco con tutti i ballerini finalisti.

Venerdì 26 aprile le ragazze si sono presentate al concorso con due coreografie di Daniela Semprini. La prima, “Scotland”, è stata eseguita da Anna Alfieri, Nicole Baciocchi, Beatrice Baroni, Ludovica Delvecchio, Elin Mini, Aurora Rinaldi, Giulia Rosati, Caterina Vandi ed Emily Zanchini, mentre la seconda, “Luminous”, dalle tre bravissime allieve Elin Mini, Aurora Rinaldi ed Emily Zanchini.

Il concorso del 26 è stato superato brillantemente, tanto che entrambe le coreografie sono state classificate al primo posto nella rispettiva sezione e sono state ammesse ad esibirsi al Gala finale di sabato 27, dove le ragazze hanno danzato con i ballerini professionisti. Durante il Gala, in un emozionante crescendo di entusiasmo, il gruppo della scuola ha ottenuto il premio “Best Ensamble” mentre Elin Mini, Aurora Rinaldi ed Emily Zanchini hanno ricevuto il premio “Best Duo/Trio”, portando così nuovamente onore e orgoglio a San Marino davanti a una platea internazionale. A dimostrazione di come, in un piccolo Paese come il nostro, l’impegno, la serietà e la dedizione delle insegnanti, delle allieve e dell’intera scuola “Attitude Centro Danza San Marino” possano condurre a risultati insperati a livello internazionale.

Occorre inoltre ricordare come l’aver salito il primo gradino del Grand Prix Dance Open America 2024 a Miami sia stato il degno coronamento delle attività di quest’annata, sia per la Scuola che per l’insegnante Daniela Semprini, che sta per completare il suo 32° corso annuale nella nostra Repubblica. Come ogni anno, sempre con grande successo e ottenendo importanti riconoscimenti, le allieve anche nel 2024 hanno partecipato a concorsi e manifestazioni. In particolare al Concorso “Europa in Danza”, tenutosi a Roma il 9 febbraio 2024, l’allieva Emily Zanchini è risultata terza classificata con la variazione “Esmeralda”, solista classico, mentre la coreografia “Luminus” di Daniela Semprini si è classificata al secondo posto. Quindi a Firenze, il 24 febbraio, al Concorso “Expression Dance Competition” l’allieva Ludovica Lonfernini si è classificata al secondo posto con la variazione “Uccellino azzurro”, solista classico; grande poi il successo di due coreografie di Daniela Semprini: prima e seconda classificata, rispettivamente con “Luminus” e “Scotland”.

A coronamento dell’annata il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini ha voluto incontrare la direttrice e coreografa Daniela Semprini con le sue bravissime allieve, per congratularsi e porgere loro personalmente i più sinceri complimenti. Soprattutto ha rimarcato come le ragazze siano veri esempi da imitare per impegno e dedizione; hanno danzato da vere professioniste e con grande cuore, portando contemporaneamente avanti gli impegni scolastici. Le più vive congratulazioni a Daniela Semprini, che, operando in Repubblica da oltre trent’anni, porta “Attitude Centro Danza San Marino” a questi elevati livelli. Le tante opportunità competitive alle quali la Scuola di Danza sammarinese partecipa, come quest’ultima di Miami, costituiscono sempre un’esperienza speciale per i giovani danzatori, che in queste ed in altre occasioni hanno avuto la possibilità di esibirsi al meglio e di aggiudicarsi così tanti premi e riconoscimenti. Il Segretario ha elogiato la Scuola per il traguardo raggiunto, ma anche invitato a considerarlo come una partenza per futuri successi.

Attitude Centro Danza San Marino invita la cittadinanza ad assistere al Saggio di fine anno, che si terrà il 14 giugno 2024 al Teatro Nuovo di Dogana.



Comunicato stampa

Attitude Centro Danza San Marino

