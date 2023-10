Le Grand Gala: ultimi posti disponibili. Partecipa alla serata per creare l'Hospice Oncologico dell'ospedale di Stato

Le Grand Gala: ultimi posti disponibili. Partecipa alla serata per creare l'Hospice Oncologico dell'ospedale di Stato.

Ancora pochi biglietti disponibili per partecipare all'evento di sabato prossimo 28 ottobre al Centro Congressi Kursaal di San Marino.

Una iniziativa per festeggiare i trent'anni dell’Associazione Oncologica Sammarinese, dello Screening Senologico dell’ISS e di Radio San Marino. Tre realtà sammarinesi unite per raccogliere fondi destinati ad un progetto importante: creare l' Hospice Oncologico. Un luogo di accoglienza e ricovero dove la persona malata viene accompagnata in modo riservato - in questa particolare fase della vita - con un appropriato sostegno medico, infermieristico e psicologico in cui la presenza di familiari è da considerarsi parte del processo di cura. Un ambiente necessario per la nostra comunità. Con l’Alto Patrocinio degli ECCELLENTISSIMI CAPITANI REGGENTI e con il Patrocinio del Congresso di Stato, alle ore 20.30 di sabato 28 ottobre, ci sarà quindi “ Le Grand Gala “ Il contributo per la partecipazione alla serata è di 60,00 Euro. Si potrà cenare, cantare, giocare alla lotteria e ballare. Per partecipare è necessario acquistare il biglietto in prevendita presso L'AOS - a Cailungo - in Via Cà dei Lunghi, 179.

Per informazioni 0549 963132. Vedere il Kursaal “tutto esaurito”, sarà un bel messaggio di solidarietà e sensibilità sociale.

C.s. Associazione Oncologica Sammarinese

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: