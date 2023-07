Le imprese che crescono valorizzano le risorse umane e lo certificano nel Report di Sostenibilità UE

È il nuovo tema da affrontare, già da oggi, per ogni impresa. Come attraggo, includo e motivo, il cuore della mia azienda: le risorse umane. Perchè il capitale umano è la chiave che apre la porta di crescita e creazione di valore: economico, aziendale, sociale. È quanto emerso lunedì al Riviera Golf Resort di San Giovanni in Marignano durante l’appuntamento: “Il capitale umano, un asset fondamentale per il valore delle aziende”. Incontro organizzato dallo studio di consulenza aziendale di Rimini, Skema. In platea 90 tra imprenditori e manager dei distretti di produttivi di Rimini e Pesaro. Al centro del confronto il Report di Sostenibilità, reso obbligatorio dalla UE per tutte le imprese, di ogni comparto e tipologia sopra le colonne d’Ercole dei 500 dipendenti. Un confine che a fine del prossimo anno sarà esteso anche alla platea di chi ha dai 250 ai 500 addetti. È un report pubblico e certificato, con al suo interno la valutazione del capitale umano dell’azienda: il suo grado di soddisfazione e valorizzazione, welfare aziendale, e non discriminazione tra generi. Non è valutazione astratta, il Report è la pagella, pubblica e accessibile a tutti, che consente accesso a contributi statali e UE, a un rating di credito migliore e a maggiore interesse per gli investitori. Questo cambiamento coinvolge però ogni azienda anche di piccole dimensioni: in Italia ci sono più di un milione d’imprese con più di tre dipendenti e solo il 2,5% ne ha più di 500. Infatti, le grandi aziende devono anche verificare e certificare governance ambientale, sociale e aziendale, della sua catena di valore: la filiera dei fornitori. Lo ha spiegato Bonfiglio Mariotti, fondatore e presidente Bluenext: “Noi stiamo crescendo, in azienda siamo duecento, possibile che supereremo la soglia di 250 dipendenti prima del 2025 e abbiamo già iniziato a preparaci alla redazione del Report di Sostenibilità. Infatti le grandi aziende ci chiedono dati sulla nostra sostenibilità. Infatti, devono verificare che tutta la sua filiera di fornitori, rispetti i paramenti della rendicontazione di sostenibilità e anche sul piano delle risorse umane. Se non lo fanno il loro rating si abbassa”. Lo hanno illustrato nel loro intervento Andrea Moretti, partner e pianificazione e controllo e Bruno Nadiani responsabile consulenza del lavoro di Skema. Si cresce solo con buone risorse umane. Lo dice anche il Rapporto Mediobanca sulle medie industriali di ogni dimensione. Su 3.660 aziende tra i 50 e 499 addetti, il fattore di crescita risulta l’attenzione verso capitale umano: la capacità di attrarlo, mantenerlo e massimizzare la sua soddisfazione. L’indice di valore dell’azienda, si stabilisce, per esempio. In base alla parità di retribuzioni tra chi svolge la stessa mansione, policy con eguali prospettive di carriera trasversali a genere, origini e scelte individuali. In questo modo si accede a contributi statali e UE, finanziamenti PNRR e si ottiene un rating di credito migliore con gli istituti bancari e maggiore interesse per gli investitori nei confronti dell’impresa. In sintesi, Report di Sostenibilità costituirà uno strumento di comunicazione “strategico” anche per tutte le PMI non obbligate oggi alla sua stesura, sarà utilizzato non solo dalle banche per valutare le condizioni di accesso al credito e dagli enti per la concessione di contributi pubblici, ma anche dagli investitori interessati ad entrare nel capitale delle imprese. Condizioni necessarie all’espansione della propria attività imprenditoriale. Mentre Carlotta Villa, Riviera Consulting OSM partner, ha dedicato la sua relazione a un excursus storico su reclutamento di risorse umane, dispersione di talenti italiani nel mondo e sul valore innovativo e di crescita dell’inserimento dei giovani in azienda. Il convegno si è svolto con la partnership di Reggini, concessionario unico Audi San Marino e Rimini.

