Le imprese nate da Nuove Idee Nuove Imprese protagoniste di un incontro di networking a Palazzo Buonadrata

Le imprese nate da Nuove Idee Nuove Imprese protagoniste di un incontro di networking a Palazzo Buonadrata.

Manca meno di un mese alla proclamazione dei progetti vincitori dell’edizione 2024 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che supporta le idee innovative per dare loro sostanza, cultura e connessioni e premiando i progetti d’impresa più brillanti. Nel frattempo, si consolida sempre di più la community generata dal concorso. Mercoledì, nel Salone delle Feste di Palazzo Buonadrata, in Corso d’Augusto, si è svolto il secondo degli eventi di networking che hanno lo scopo di mettere in connessione le imprese nate e consolidatesi anche grazie alle conoscenze maturate nel concorso, i soci e i partner di Nuove Idee Nuove Imprese. “Questi momenti di incontro – ha spiegato il presidente dell’associazione Maurizio Focchi – servono a consolidare la rete generata dalla nostra business plan competition, favorendo una conoscenza più approfondita che possa stimolare proficue collaborazioni tra le giovani imprese, i nostri soci e partner e anche tra le start up stesse”. Lo ha definito un importante ecosistema, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Paolo Pasini, padrone di casa, che ribadito la volontà della Fondazione di accompagnare le startup nel loro percorso di crescita. All’incontro, organizzato in collaborazione con Fattor Comune, hanno preso la parola alcuni rappresentanti delle imprese nate grazie alla partecipazione a Nuove Idee Nuove Imprese: Doctors Work, Link Aut, eSteps, 2NDSpace, RoomMate, NonStudio (oggi Indici Opponibili), BathBact e MyIndustries. Alcune di queste imprese hanno ottenuto i primi fondi proprio grazie alla partecipazione a Nuove Idee Nuove Imprese e, nel giro di pochi anni, si sono ritrovate ad aprire nuove sedi all’estero (Stati Uniti, Tunisia e Lussemburgo, solo per citarne alcune). Altre, anche grazie agli strumenti appresi durante la fase formativa del concorso, si sono fatte guidare dal mercato e hanno modificato la propria mission, diventando imprese di successo. Per le quindici idee d’impresa finaliste dell’edizione 2024, infanto, prosegue la seconda fase formativa. A fine novembre il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà per valutare i business plan presentati e decidere i vincitori, che saranno proclamati nel corso della cerimonia finale in programma martedì 3 dicembre nel Centro Congressi SGR.

c.s. Nuove Idee Nuove Imprese

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: