Le iniziative di marzo dedicate alla Giornata internazionale della donna.

Letture rivolte ai più piccoli sulla emancipazione della figura femminile, distribuzione gratuita di alberi, una nuova panchina arancione, simbolo di speranza e rinascita, e una rappresentazione teatrale, per il mese di marzo in occasione della Giornata internazionale della donna. “Mantenere sempre alto il livello di guardia sul tema della parità di genere da parte delle istituzioni e della società civile - esordisce l’assessore alle Pari Opportunità del comune di Coriano, il vice sindaco Domenica Spinelli - è necessario adesso, come momento di riflessione sulle conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, e in ogni periodo dell’anno a causa delle discriminazioni e delle violenze di cui le donne sono ancora oggi troppo spesso oggetto. L’otto marzo non deve essere quindi una mera ricorrenza ma un’opportunità in più per riflettere sul ruolo delle donne nella società. Anche quest’anno tra le iniziative programmate verrà posizionata una nuova panchina arancione in un’area verde di Coriano come segno di vicinanza e affetto nei confronti di tutte le donne e verrà dedicato in biblioteca un incontro rivolto ai bambini e alle bambine sui valori dell’emancipazione femminile. Piantare un seme fin dalla tenera età significa crescere degli adulti consapevoli contro ogni tipo di discriminazione e violenza”. Le iniziative. Sabato 4 marzo e sabato 11 marzo. Distribuzione gratuita di alberi e arbusti al magazzino comunale di via Piane, 24 dalle ore 8 alle ore 12.30 per la cittadinanza, comprese aziende e proprietari di terreni del comune di Coriano. Le essenze disponibili alla piantumazione sono: bacero campestre, farnia, frassino, leccio, melo selvatico, spino cervino, crespino e alaterno. Mercoledì 8 marzo. Alla Biblioteca comunale A. Battarra, ore 16.30, Ti racconto una storia – Bambine fantasmagoriche. Letture ad alta voce a cura delle bibliotecarie e delle lettrici volontarie per bambini dai 3 agli 8 anni incentrate sull'emancipazione della figura femminile e contro gli stereotipi ad essa legati. Sabato 11 marzo. Inaugurazione di una panchina arancione al parco Viganò di Ospedaletto alle ore 17.30 con la partecipazione dell’attrice Giulia Pont. La nuova panchina fa seguito alla precedente posizionata di fronte al Municipio di Coriano per la Giornata internazionale contro la violenza alle donne dello scorso novembre. Sabato 11 marzo. Al teatro CorTe di Coriano nell’ambito della rassegna teatrale promossa dalla compagnia Fratelli di Taglia, andrà in scena il monologo comico-terapeutico per guarire le pene d’amore Ti lascio perché ho finito l’ossitocina, ore 21.15, con Giulia Pont, regia di Francesca Lo Bue, disegno e luci di Luca Carbone. Giulia Pont tenterà di guarire il suo mal d'amore sperimentando in maniera folle il potere terapeutico del teatro: il pubblico diventerà il suo terapeuta.

Per info e prenotazioni:direzione@fratelliditaglia.com. Tel. 3299461660

cs Comune di Coriano

