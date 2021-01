Le insegnanti di scuola dell’infanzia sulla riapertura fino alle ore 18

Le insegnanti di scuola dell’infanzia sulla riapertura fino alle ore 18.

Noi insegnanti della Scuola dell’Infanzia della Repubblica di San Marino non abbiamo mai voluto dar seguito alle polemiche di chi non sembrava riconoscere il nostro ruolo e il lavoro prezioso svolto per i bambini (cosa purtroppo accaduta anche durante i primi mesi della pandemia ancora in corso) ma ora non possiamo tacere e vogliamo far sentire la nostra voce. L’intenzione espressa dal Segretario di Stato Andrea Belluzzi di voler riaprire la Scuola dell’Infanzia fino alle ore 18:00 ci lascia sconcertati e preoccupati. Ci siamo impegnati fin dall’inizio dell’anno scolastico affinché la scuola fosse un posto sicuro per tutti, con notevoli sforzi a livello organizzativo e con una certa percentuale di rischio personale di cui gli insegnanti e tutti gli operatori scolastici si sono comunque fatti carico (ricordiamo che i bambini giustamente non indossano la mascherina e che il personale è dotato di quelle chirurgiche). Capiamo le difficoltà di chi lavora, ne siamo ben consapevoli, ma crediamo che non vengano comprese fino in fondo le problematiche a cui si andrebbe incontro tenendo aperta la scuola fino alle 18:00 in questo momento. La chiusura alle ore 16.30 adottata attualmente, grazie ad una maggiore compresenza degli insegnanti, ha consentito un corretto distanziamento dei gruppi/sezione, permettendo in caso di positività di mettere in quarantena solo piccoli gruppi di bambini, non l’intera scuola, ed evitando che i bambini venissero sottoposti a continui tamponi. Inoltre è stata portata avanti l'attività educativa e didattica a pieno regime, senza far mancare nulla a bambini e famiglie. Abbiamo cambiato il modo di scambiare le informazioni, ci stiamo formando per utilizzare canali multimediali al fine di non interrompere la nostra attività educativa, qualsiasi cosa succeda. La realtà della scuola è complessa e comprende al suo interno molti fattori, tra i quali il difficile reperimento del personale. Il primo febbraio cominceranno a frequentare la scuola altri bambini e in alcuni plessi aumenterà il numero degli insegnanti in base all’aumento degli iscritti, insegnanti che tutt’ora non è possibile reperire nelle graduatorie specifiche. In altri plessi invece il numero dei nuovi iscritti non sarà sufficiente a far scattare l’assunzione di insegnanti aggiuntivi, ma si dovrà comunque gestire l’aumento del numero dei bambini e organizzarsi al fine di continuare a mantenere il distanziamento dei gruppi/sezione. La riorganizzazione a cui andremmo incontro con la riapertura fino alle 18:00 non consentirebbe di mantenere i gruppi/sezioni sempre distinti, o potrebbe portare addirittura ad una riorganizzazione generale della giornata scolastica, senza considerare la difficoltà che potrebbe esserci nel sanificare ogni spazio come avviene attualmente. Tutto questo ci porta ad interrogarci fortemente sull’opportunità o meno di questa scelta. A noi insegnanti non cambieranno le ore di lavoro, ma per i bambini cambierà in maniera quasi inevitabile il contesto e noi vorremmo che questo non accadesse.

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia della Repubblica di San Marino



I più letti della settimana: