Le istanze di Libertà per San Marino

L’anniversario dell’Arengo del 1906 è una ricorrenza molto sentita dai sammarinesi. In questa occasione in cui si festeggia il ripristino della democrazia, il gruppo “Libertà per San Marino” è lieto di proporre alla cittadinanza la possibilità di sottoscrivere tre istanze d’arengo, le quali riassumono il senso dell’impegno civile profuso ultimi mesi.

Nella prima istanza si chiede l’archiviazione definitiva del Green Pass nel Nostro Paese. Siamo consapevoli che tale strumento liberticida non possa essere abolito tout court, in quanto le realtà circonvicine potrebbero ancora sciaguratamente farne uso. Ai concittadini che lo desiderino va comunque garantita la possibilità di ottenere tale odioso lasciapassare.

La nostra preoccupazione è rivolta soprattutto al futuro, a partire dalla prossima stagionale autunnale, allorquando i virus naturalmente ricompaiono. Con la scusa dell’ennesima variante non vorremmo ritrovarci ancora una volta assillati da una paranoica decretazione emergenziale che costringa tutti a modificare ogni settimana le abitudini e i gesti più elementari del vivere quotidiano. E soprattutto non vorremmo essere costretti a subire quarte o quinte dosi quando è ormai evidente che tali vaccinazioni non hanno avuto alcun effetto nell’impedire la diffusione del virus.

La seconda istanza riguarda la grave situazione di discriminazione subita dai sanitari non vaccinati contro il Covid-19.

Secondo una parte consistente del mondo scientifico, non vi sono evidenze significative circa la pericolosità delle persone non vaccinate o guarite dal Covid nei confronti dei pazienti e delle persone in situazione di fragilità. Anzi, vi sono analisi e studi medico-scientifici che dimostrano che la carica virale dei vaccinati può essere pari o addirittura superiore a quella dei non vaccinati. A conferma di ciò è sufficiente osservare i dati statistici registrati dai Paesi ad alto tasso di vaccinazione, nonché i vari focolai scoppiati all’interno delle strutture sanitarie dove sia gli operatori, sia i pazienti risultavano tutti completamente vaccinati.

Alla luce di tutto ciò e della cronica mancanza di personale sanitario nell’ISS si chiede l’immediato reintegro del personale sanitario nelle posizioni lavorative di pertinenza nonché il rimborso delle somme non percepite a causa di tale immotivata sospensione.

Il nostro gruppo, costituitosi principalmente per offrire una diversa lettura su tutto ciò che riguarda l’emergenza da Covid-19, ha riflettuto anche sul conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Sollecitati dalle pesanti prese di posizione del Consiglio Grande e Generale, dal Congresso di Stato e dalla Commissione Esteri in vista di un sostegno unilaterale ad una delle parti in causa, abbiamo predisposto un’istanza in cui si chiede che la Nostra Repubblica riconsideri la volontà di aderire alle sanzioni che l’Unione Europea e gran parte dei paesi occidentali intendono applicare nei confronti della Russia.

Se infatti l’uso della forza militare è sempre da condannare, il contesto molto complesso, le pressioni e le ingerenze dei paesi occidentali, le numerose provocazioni dell’Ucraina nei confronti della Russia ci portano quanto meno a sospendere il giudizio e a rimanere prudentemente equidistanti, in linea con la secolare condizione di neutralità che la Repubblica ha sempre mantenuto rispetto ai conflitti bellici, considerata anche la nostra indisponibilità di forze armate e la necessità di mantenere buoni rapporti con tutti i paesi.

In sintesi crediamo sia necessario recuperare con forza la libertà, la dignità e il senso di identità che hanno contraddistinto il Nostro Paese nella sua millenaria esistenza, smarcandoci dalle posizioni di totale sudditanza culturale e politica nei confronti delle realtà che vorrebbero tenerci perennemente al guinzaglio.











Di seguito l’elenco dei locali dove è possibile visionare e firmare le istanze d’Arengo:

CITTA': negozio GINO 16 - Bar SPAZIO 77

BORGO: gelateria CREMERIA DELIZIA (all'interno del centro uffici), BAR FORCELLINI

FIORENTINO: BAR PAUSA CAFFE' (all'interno del centro commerciale Coal), BAR PUNTO

GUALDICCIOLO: Tabaccheria edicola 7BELLO

SERRAVALLE: LA BAGUETTE

FALCIANO: PIZZA STORE

DOGANA: OMEOPHARMA, negozio TUTTA NATURA, pizzeria IL BOCCONCINO,

ENOTECA VALENTINI, BAR AMICI e DISTRIBUTORE, salone KETY STUDIO HAIR,

OFFICINA DELLE ERBE, SEM Caffè

VENTOSO: Ristorante DA GIULIO

MONTEGIARDINO: BAR LA VECCHIA SCUOLA











