Le limitazioni alla circolazione in occasione dello svolgimento di “Al Meni”.

Torna a Rimini Al Meni, il grande circo dei sapori ideato da Massimo Bottura, che quest'anno festeggia il suo decennale con un grande e simbolico abbraccio che tiene stretti e uniti, in un momento di grande difficoltà ma anche di grande solidarietà per la Romagna, tutte le eccellenze del territorio. Il 17 e 18 giugno l’inconfondibile tendone evocativo delle atmosfere felliniane campeggerà nella Rotonda, fra la spiaggia e il Grand Hotel, mentre all’esterno, immancabili saranno le postazioni di street food dei pescatori e degli chef stellati. Nel piazzale alberato dedicato al regista, fra la fontana dei Quattro Cavalli e il Grand Hotel, ci saranno gli stand del Mercato con i prodotti della Regione che conta il maggior numero di Dop e Igp al mondo, insieme agli artigiani di Matrioska che esporranno il meglio della loro produzione, fra alto artigianato e oggetti di design. Per consentire il regolare svolgersi della manifestazione, si prevedono alcune limitazioni alla circolazione stradale, che riguardano Piazzale Fellini e alcune strade limitrofe.

Dalle ore 10.00 di lunedì 12 giugno alle ore 12.00 di mercoledì 21 giugno è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare, “eccetto mezzi autorizzati”:

- DELLA ROTONDA GRAND HOTEL, intera area;

- DEL VIALE BECCADELLI, nel tratto dal Viale Vespucci al Lungomare Tintori;

- DEL LUNGOMARE TINTORI, nel tratto dalla Via Beccadelli alla Via Bianchi;

- DEL VIALE COLOMBO, nel tratto dalle Vie Bianchi/Cappellini alla Rotonda Grand Hotel.

Il divieto di transito in queste vie è esteso anche alla sosta ed è sempre escluso ai mezzi autorizzati, da quelli della polizia e di soccorso, ai veicoli dell'organizzazione, fino ai veicoli comunali diretti alla Palazzina Roma e i veicoli diretti al fabbricato Mareo (questi ultimi solo in corrispondenza di via Beccadelli).

Oltre a queste disposizioni è stato creato un senso unico di marcia sulla via Bianchi Alberto (già via Cappellini), nel tratto dal Viale Colombo al Lungomare Tintori, con direzione di marcia consentita monte/mare; e un doppio senso di marcia invece, solo ai veicoli autorizzati, sulla via Beccadelli, nel tratto dal Viale Vespucci al Lungomare Tintori. Il divieto di sosta con rimozione del mezzo (eccetto autorizzati) è in vigore dalle ore 06.00 di mercoledì 14 giugno alle ore 24.00 di lunedì 19 giugno anche nelle vie intorno al Palazzo del Turismo (Palazzina Roma) e alla Residenza del Grand Hotel (esclusa via Duca d’Aosta) Sul Lungomare Tintori, nel tratto dal viale Beccadelli alla via Bianchi, è disposto il divieto di transito anche ai velocipedi ed ai monopattini, anche se condotti a mano. In tale concomitanza i mezzi del trasporto pubblico di linea ed il trenino stradale, qualora transitanti all’interno delle aree soggette a chiusura totale temporanea al traffico veicolare, effettueranno deviazioni di percorso, con l'istituzione di eventuali fermate provvisorie.

Comune di Rimini

