LE NID (il nido) domenica 14 dicembre al Teatro Concordia di San Marino.

San Marino Teatro inaugura la rassegna “1,2,3… SCENA!”, tre appuntamenti domenicali di teatro per famiglie con spettacoli dedicati a bambini, bambine, genitori e a tutti coloro che desiderano condividere un pomeriggio di immaginazione, emozione e scoperta. Il primo appuntamento è domenica 14 dicembre alle ore 16.00 al Teatro Concordia con LE NID (il nido), della compagnia progetto g.g., uno spettacolo pensato per la primissima infanzia ma capace di incantare spettatori di tutte le età. In uno spazio completamente bianco, essenziale e accogliente, LE NID racconta l’arrivo dell’altro, della diversità, dell’attesa e della meraviglia. Due personaggi, attraverso movimenti, silenzi e azioni, mostrano l’incontro, il conflitto, l’avvicinamento e la nascita di un legame. Al centro della scena, un misterioso uovo si schiude: da esso non nasce un piccolo uccellino, ma un grande e sgraziato drago dagli occhi d’oro, una creatura inattesa che non fa paura, ma insegna a crescere e a guardare il mondo con occhi nuovi. La collaborazione con il musicista Pier Giorgio Storti, da anni impegnato in una ricerca sonora rivolta alla primissima infanzia, e il lavoro degli artisti e artigiani Donatello Galloni e Ilaria Comisso, hanno contribuito a creare un linguaggio scenico essenziale, poetico e profondamente comunicativo. LE NID è una creazione del progetto g.g., ideato da Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, che da oltre dieci anni lavorano nel teatro per l’infanzia in Italia e all’estero. Dopo il debutto nel 2017 con Valentina Vuole – finalista in in–BOX Verde 2018 e vincitore del Premio Eyes Wide Open 2019 per la miglior drammaturgia – il progetto prosegue con questo nuovo lavoro dedicato alla relazione tra arte scenica e primissima infanzia. Durata: 50 minuti Età consigliata: 0–6 anni Biglietti: intero € 8,00 – ridotto (4–14 anni) € 5,00 I biglietti sono disponibili sul sito di San Marino Teatro: www.sanmarinotetaro.sm Per chi ha diritto alla gratuità, i posti potranno essere riservati direttamente alla biglietteria del Teatro Concordia il giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 14.00. Per motivi di sicurezza non è possibile accedere in sala con passeggini e carrozzine. È tuttavia possibile posizionare l’ovetto direttamente sulle poltrone, che verranno riservate gratuitamente. Al termine dello spettacolo sarà offerta una merenda da Titancoop.

C.s. - San Marino Teatro





