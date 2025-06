“Le nostre strade non sono piste da corsa”: un appello alla prudenza dalla Giunta di Castello di Città

Il Castello di San Marino è il cuore pulsante della nostra Repubblica: vi si trovano attività commerciali, scuole, luoghi di aggregazione, spazi pubblici frequentati ogni giorno da residenti, bambini, anziani e visitatori. È proprio per questo che la Giunta di Castello sente il dovere di lanciare un appello forte e chiaro: moderare la velocità alla guida è un gesto di civiltà e responsabilità verso tutta la comunità. Il nostro Castello è sprovvisto di sistemi elettronici di rilevamento della velocità (autovelox), ma questo non significa che le strade possano essere scambiate per circuiti da corsa. Tutt’altro: la mancanza di dissuasori elettronici dovrebbe essere letta come un invito alla fiducia e al rispetto reciproco tra cittadino e istituzione. Negli ultimi mesi, però, abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di residenti che chiedono interventi concreti per contrastare l’eccessiva velocità in diversi punti del territorio, con particolare attenzione alle zone limitrofe a scuole, centri sportivi, aree gioco e attività commerciali. La Giunta, raccogliendo queste preoccupazioni, invita tutti gli automobilisti a guidare con maggiore attenzione e rispetto, facendo proprio il senso civico che contraddistingue la nostra comunità. Nel frattempo, se le segnalazioni continueranno con la frequenza attuale, la Giunta di Castello della Cittàdi San Marino si vedrà costretta a valutare la richiesta di un pattugliamento più costante da parte delle forze dell’ordine e a proporre l’installazione di dissuasori fisici nei punti più critici. Ringraziamo fin da ora tutti coloro che sceglieranno di ascoltare questo appello, contribuendo così a rendere il nostro Castello un luogo più sicuro e vivibile per tutti.