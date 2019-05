Le novità di San Marino Innovation: dal 21 maggio aperte le procedure di valutazione per le Imprese ad Alto Contenuto tecnologico

L’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino supporta la nuova normativa in materia di innovazione “Norme per l’impresa ad Alto Contenuto Tecnologico” con la volontà di promuovere una nuova cultura imprenditoriale votata all’innovazione in Repubblica, favorire una più solida capacità di attrarre talenti e capitali esteri e rafforzare i legami tra istituzioni e il tessuto imprenditoriale. Le novità sono molteplici tra cui l’introduzione del concetto di “Impresa ad Alto Contenuto Tecnologico” che prevede 3 differenti categorie (SUT I- SUT II - SAT) con un percorso di durata complessiva di 12 anni e la Certificazione del Carattere Altamente Innovativo dell’Impresa, rilasciata da San Marino Innovation a seguito delle procedure di valutazione. Inoltre il form per ottenimento della certificazione, nel quale verranno raccolte tutte le informazioni necessarie per l’analisi del progetto, ha una nuova modalità di accesso esclusivamente digitale, più veloce e più semplice. Dal 21 maggio è possibile presentare i nuovi progetti collegandosi al sito di San Marino Innovation, sotto la sezione Innovazione, disponibile 365gg/anno. La normativa si rivolge a imprenditori con idee innovative e ad alto contenuto tecnologico, startup e a spin-off aziendali che vogliono mettere a fattor comune risorse e competenze per fare ricerca su determinate tecnologie. Inoltre sono ammesse imprese con grandi potenzialità, in grado di trainare lo sviluppo dell’innovazione dell’ecosistema in Repubblica. L’accesso è soggetto ad una valutazione che seleziona i progetti basandosi su determinati criteri come ad esempio la fattibilità economica e la sostenibilità finanziaria, il curriculum professionale dei proponenti, il grado di innovazione tecnologica della proposta, la coerenza con i settori di interesse di San Marino Innovation e l’impatto sociale oltre a quello economico che l’iniziativa imprenditoriale può avere sul sistema-Paese. Ottenere la certificazione del Carattere Altamente Innovativo dell’Impresa prevede numerosi vantaggi tra i quali l’agevolazione fiscale per un periodo complessivo di 12 anni, capitale sociale ridotto, residenza per amministratori e familiari e permessi di soggiorno per tutti i dipendenti, la liberalizzazione dei rapporti di co.co.pro. e di lavoro occasionale e accessorio ed infine la possibilità di remunerare i propri collaboratori e dipendenti con strumenti di partecipazione al capitale sociale. Non solo, da quest’anno San Marino Innovation rilascia la Certificazione alle società che intendano offrire spazi di co-working e servizi in genere per sostenere la nascita e lo sviluppo di Imprese ad Alto contenuto Tecnologico attraverso la creazione di Incubatori, Acceleratori e/o un Parchi scientifici e tecnologici. Infine, le società di diritto sammarinese e le società estere avranno anche la possibilità di ottenere lo status di Partner Certificato relativo a differenti tipologie e modelli operativi di partnership al fine di sviluppare progetti di digitalizzazione in Repubblica e allo stesso tempo conferire massima trasparenza ai rapporti con i soggetti con i quali l’Istituto entra in relazione. Per maggiori informazioni sanmarinoinnovation.com