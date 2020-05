Le nuove emissioni dell'Ufficio filatelico

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative alle serie numismatiche del 16 aprile 2020:

Cod. 321: Moneta in argento PROOF da €5,00 denominata «Campionati di atletica dei Piccoli Stati d’Europa», millesimo 2020 Valore: €5,00 Argento: 925‰ proof Peso Legale: gr. 18 Diametro: mm. 32 Tiratura massima: 3.500 esemplari Bozzettista (rovescio): Chiara Principe Bozzettista (dritto): Antonella Napolione Bordo: zigrinatura spessa continua Prezzo di vendita: €36,00 + IVA Coniazione: Muenze Oesterreich Aktiongesellschaft La moneta coniata in occasione dei Campionati di atletica dei Piccoli Stati d’Europa raffigura un’atleta impegnata a saltare un ostacolo. L’evento, organizzato dalla Federazione Sammarinese Atletica Leggera, si terrà per la prima volta a San Marino, che ospiterà competizioni con tutte le specialità dell’atletica leggera

Cod. 322: Moneta in argento PROOF da €10,00 denominata «250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven», millesimo 2020 Valore: €10,00 Argento: 925‰ proof Peso Legale: gr. 22,40 Diametro: mm. 34 Tiratura massima: 3.500 esemplari Bozzettista (rovescio): Sandra Deiana Bozzettista (dritto): Antonella Napolione Bordo: zigrinatura spessa continua Prezzo di vendita: €39,00 + IVA Coniazione: Muenze Oesterreich Aktiongesellschaft La moneta ritrae Ludwig van Beethoven, celeberrimo compositore e pianista, intento a suonare il pianoforte, la cui tastiera ricorda la forma della luna, in riferimento alla sua celebre sonata “Chiaro di Luna”. Egli fu l'ultimo rappresentante di rilievo del classicismo viennese ed è considerato uno dei più grandi e influenti compositori di tutti i tempi. Annoverato tra i massimi geni della storia della musica, nonostante la sordità che lo colpì, egli continuò a comporre, dirigere e suonare, lasciando una produzione musicale fondamentale, straordinaria per forza espressiva e per la capacità di evocare emozioni.



