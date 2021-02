Le nuove emissioni dell'Ufficio filatelico

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma filatelico previsto per l’anno 2021: Cod. 709: Europa – Fauna nazionale in pericolo di estinzione



La serie postale Europa 2021 è dedicata alle specie più degne di nota della fauna sammarinese in quanto rare ed in serio pericolo di estinzione. Il primo francobollo raffigura il Geotritone (Speleomantes italicus), piccolo anfibio che vive nelle fessure delle rocce del Monte Titano, e la Prima Torre sullo sfondo. Sulla bandella a sinistra del foglio del primo valore sono riprodotte altre specie a rischio che vivono nello stesso ambiente: il Passero solitario (Monticola solitarius), il piccolo roditore Moscardino (Muscardinus avellanarius), la rara mantide Empusa (Empusa pennata) e la Cavalletta foglia (Acrometopa macropoda). Il secondo valore mostra il Granchio di fiume (Potamon fluviatile), crostaceo estremamente localizzato in piccoli corsi d’acqua di San Marino, e il profilo della Prima Torre a destra. Sulla relativa bandella sono riportate le seguenti specie rare: la Puzzola (Mustela putorius), l’anfibio Ululone dal ventre giallo (Bombina pachypus), la farfalla Zerinzia cassandra (Zerynthia cassandra) e il pesce Barbo canino (Barbus caninus). Mauro Mazzara è illustratore freelance per editoria, moda e pubblicità. Pubblicato in tutto il mondo, insegna disegno e pittura, attualmente anche presso Scuola Internazionale Comics di Brescia. Ha preso parte a numerose mostre collettive e personali, ricevendo diversi premi per il suo lavoro.



