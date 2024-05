Le opportunità della space economy per le piccole e le medie imprese

Le opportunità della space economy per le piccole e le medie imprese.

Questa mattina si è riunito l’osservatorio ISERC promosso dalla Segreteria di Stato per l’Industria successivo alla mappatura delle aziende interessate al settore Si è riunito questa mattina l’osservatorio promosso dalla Segreteria di Stato per l’Industria e da ISERC per presentare le opportunità di sviluppo nei settori emergenti della Space Economy derivanti dalla combinazione di tecnologie spaziali e digitali per la realizzazione di nuovi prodotti, servizi e modelli di business con l’obiettivo di riflettere sulle possibili strategie volte a garantire una crescita sostenibile dell’intero Sistema Paese. All’appuntamento hanno partecipato imprenditori di aziende emergenti e altri di aziende consolidate e già operative nel settore. Si tratta di alcune delle oltre 180 imprese con sede a San Marino determinate con un’attenta mappatura e che si sono dette interessate a svilupparsi nel settore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: