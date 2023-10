Le performance Dj Giorgio Prezioso e Mista P per l’open day di Music Academy Rimini Giovedì 12 ottobre dalle 18.00 al Palazzo del Turismo incontri, show case e DJ Set

Due Dj tra i più noti a livello nazionale e non solo, come Mista P e Giorgio Prezioso saranno gli ospiti speciali dell’open day di Music Academy Rimini, la scuola specializzata nella formazione di Dj e producer, che organizza una serata di incontri, show case e performance per aprire ufficialmente un nuovo anno di lezioni alla console, giovedì 12 ottobre dalle ore 18.00 presso la sala Convegni del Palazzo del Turismo (piazzale Fellini, 3). Grazie alla collaborazione con Pioneer Dj, educational partner di Music Academy Rimini, l’open day sarà l’occasione per vedere in azione due tra i professionisti più affermati nel settore: alle 18.30 toccherà a Mista P, performer di esperienza ultra decennale e rappresentante di DjCity in Italia che sarà protagonista di una sessione di scratch, proponendo una miscela di suoni che va dall’hip hop, r’n’b, afrobeat fino alla trap. A seguire, alle 20.30, spazio al Dj set di Giorgio Prezioso, uno dei protagonisti della musica dance dagli anni Novanta, tra i componenti dello storico programma radio Deejay Time e ancora oggi tra i più affermati e apprezzati Dj e producer italiani. Sarà quindi una serata di musica e divertimento aperta a tutti, che permetterà ad appassionati e curiosi di conoscere l’attività formativa della Music Academy Rimini, una delle sole tre sole scuole con cui Pioneer DJ, brand leader a livello globale per la tecnologia DJ, collabora per sviluppare progetti di educational in Italia. Con la direzione del Dj e producer Max Monti, Music Academy Rimini offre percorsi di formazione rivolti a chi vuole muovere i primi passi alla consolle, perfezionare la propria tecnica, scoprire nuovi stili e ancora approfondire la conoscenza delle tecnologie che sono alla base del Djing. Non ci sono limiti di età: la scuola propone lezioni per bambini, teen ager, adulti, per un range di allievi che oggi va dagli 8 anni agli over 70. Oltre ai corsi entry level, dedicati a chi si avvicina per la prima volta al mondo dei DJ, la scuola offre anche la possibilità di frequentare corsi con prova d’esame finale che prevedono il rilascio di un attestato in collaborazione con Pioneer DJ. Open day Music Academy Rimini Dove: Sala Convegni del Palazzo del Turismo, piazzale Fellini, 3 - Rimini Orari: 18-21 L’open day è realizzato in collaborazione con Pioneer DJ e con il patrocinio del Comune di Rimini. Ingresso libero. Contatti Rimini Music Academy via Dario Campana, 65 tel. 370 3250579 mail info@musicacademyrimini.it

