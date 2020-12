Le perplessità di Libera sul Natale

Il Governo senza un minimo di lungimiranza indispettendo l’Italia e i comuni limitrofi ci lascerà chiusi in territorio per Natale e le festività natalizie. I soldi spesi per il “Natale delle Meraviglie” che fine faranno? Non era meglio investire quelle risorse per supportare famiglie e imprese che ancora non hanno ricevuto 1€, nonostante le promesse del Governo? Chi aiuterà i commercianti, specialmente quelli del centro storico, che nel periodo di massimo lavoro, avranno zero (0!!) turisti dall’Italia? I rapporti con l’Italia sono questi, e chi millantava corsie preferenziali con Roma, non solo pateticamente è stato smentito, ma ha creato un disastro all’Economia difficilmente sanabile. Non era il caso di regalare ai sammarinesi un Natale più sobrio ma veramente più solidale, in questo territorio piegato da crisi e pandemia? Non era meglio pensare concretamente alle istanze delle piccole imprese, aiutandole con un piccolo contributo economico? Noi crediamo di sì! Ci auguriamo che la scelta di riempire di luci il Centro Storico, seppur bellissime, possa illuminare saggiamente il governo, riportandolo alla ragione e alla concretezza.

Libera”