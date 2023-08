Le porte di Palazzo Pubblico si aprono al pubblico con le parole del prof. Verter Casali Appuntamento per giovedì 31 agosto

Le porte di Palazzo Pubblico si aprono al pubblico con le parole del prof. Verter Casali.

Le porte di Palazzo Pubblico, luogo della vita istituzionale sammarinese, si aprono al pubblico per riscoprire, attraverso le parole del prof. Verter Casali, il patrimonio culturale e storico sammarinese. Giovedì 31 agosto p.v. alle ore 17:30, presso la Sala del Consiglio Grande e Generale di Palazzo Pubblico, alla presenza delle Loro Eccellenze, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, il prof. Verter Casali – cultore ed esperto della storia e delle Istituzioni sammarinesi – terrà una dissertazione dal titolo: “Marino da Arbe: mito - storia – cultura”.

L’iniziativa, promossa sotto l’egida degli Eccellentissimi Capitani Reggenti dalla Segreteria di Stato per la Cultura, in collaborazione con la Direzione del Cerimoniale Diplomatico, si inserisce in un ciclo di incontri pubblici che, uscendo dai canoni formali delle cerimonie ufficiali, vuole costituire l’occasione per riscoprire il patrimonio di valori che ha permesso, al nostro Paese, di mantenere e perpetuare nei secoli la propria identità statuale e culturale. Questo evento ci riporta nel passato, nel periodo in cui, secondo una antica norma statutaria, a pronunciare il semestrale discorso di insediamento degli Ecc.mi Capitani Reggenti - tenuto in lingua latina - era officiato un professore della Scuola Secondaria Superiore.

Il prof. Verter Casali non ha di certo bisogno di presentazioni. Già docente di storia e filosofia presso le Scuole Superiori di San Marino, ha dedicato gran parte della sua attività di studioso e di insegnante all’approfondimento della storia sammarinese. Dopo la tesi di laurea, incentrata sull'Arengo del 1906, ha pubblicato articoli, saggi e volumi relativi alla storia sammarinese e partecipato in qualità di relatore a diverse conferenze sul tema. Sarà possibile assistere alla lectio magistralis presso la Sala del Consiglio Grande e Generale inviando una mail di richiesta all'indirizzo segreteria.istruzione@gov.sm Per ragioni logistiche, le richieste di partecipazione saranno ricevute fino ad esaurimento posti e dovranno pervenire entro martedì 29 agosto p.v. alle ore 13:00.

