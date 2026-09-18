Le relazioni tra San Marino e Italia si rafforzano nel segno dell'integrazione europea: la visita del viceministro Leo segna un passo decisivo

Le relazioni tra San Marino e Italia si rafforzano nel segno dell'integrazione europea: la visita del viceministro Leo segna un passo decisivo.



San Marino, 18 settembre 2026 – Un passaggio politico di profonda sostanza. Il percorso di integrazione europea intrapreso dal Titano trova nello storico legame con Roma il suo perno naturale. La visita ufficiale compiuta oggi nella Repubblica di San Marino dal viceministro dell'Economia e delle Finanze italiano Maurizio Leo certifica un'intesa multilivello ormai consolidata. A fare gli onori di casa a Palazzo Begni, nelle prime ore della mattinata, sono stati il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti. Presenti all’incontro di alto alto livello anche i Segretari di Stato per l’Industria Rossano Fabbri e per la Sanità Massimo Andrea Ugolini. Il vertice ha messo al centro del confronto il nuovo orizzonte aperto dall'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, cornice entro cui si colloca e si potenzia la cooperazione finanziaria e fiscale tra i due Stati. In questo quadro generale troveranno ordinata sistemazione anche i dossier legati ai lavoratori transfrontalieri e al trattamento previdenziale dei pensionati, destina a ricomporsi gradualmente nell'ambito dell'armonizzazione dei modelli normativi comunitari.

Il dialogo si è esteso nel pomeriggio al confronto con le organizzazioni sindacali (CDLS, CSDL, USL) e i rappresentanti del Consiglio Sindacale Interregionale (CSIR). Un momento d'ascolto utile a misurare le ricadute concrete della convergenza istituzionale. La spinta verso il mercato unico europeo richiede tutele operative per il tessuto produttivo e sociale, favorendo un clima di certezza giuridica in grado di superare le residue complessità del passato.

“La presenza di Maurizio Leo sul Titano testimonia il livello di reputazione e affidabilità costruito in questi anni,” dichiara Marco Gatti. “L'Accordo di Associazione all'Unione Europea ridefinisce le coordinate della nostra crescita e la partnership con l'Italia ne costituisce il pilastro fondamentale. Vogliamo eliminare ogni incertezza che penalizza cittadini e imprese, garantendo tutele certe ai nostri lavoratori e ai pensionati".

A metà pomeriggio i lavori si sono spostati a Palazzo Pubblico. Ad attendere l'arrivo della delegazione era presente anche la senatrice della Repubblica Italiana Domenica Spinelli. La sua presenza ha rimarcato la profonda continuità dell'impegno parlamentare italiano sui dossier fiscali legati al Titano, un lavoro d'impostazione cominciato nel 2023 con le prime proposte emendative per trovare soluzioni a interpretazioni differenti delle due amministrazioni fiscali sulle prestazioni pensionistiche.

"Accogliere la delegazione qui, nel cuore delle istituzioni sammarinesi, dà la misura del lavoro svolto in questi anni," sottolinea Domenica Spinelli. "La politica deve saper risolvere i problemi reali. Oggi raccogliamo segnamo un ulteriore passo di un percorso condiviso con il viceministro Leo e con il Segretario Gatti. I prossimi tavoli tecnici rappresenteranno il banco di prova operativo per trasformare la sensibilità politica in soluzioni normative stabili e definitive, lontane da annunci o speculazioni".

La giornata si è conclusa nella Sala dei XII con la solenne udienza concessa dai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Nell'ambito della cerimonia, a Maurizio Leo è stata conferita l'Onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata nel grado di Cavaliere di Gran Croce. L'onorificenza riconosce il costante impegno profuso nel consolidare il legame di fiducia reciproca tra le due Repubbliche.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio



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