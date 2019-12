Le scuole riminesi addobbano gli alberi di Natale di Piazza Cavour

Sono stati gli alunni delle scuole elementari di Maestre Pie, Sant’Onofrio e C.E.I.S i primi addobbare, questa mattina,gli alberi di Natale che impreziosiscono Piazza Cavour per il periodo delle festività. Le scuole, in linea con il tema di quest’anno, hanno voluto omaggiare Federico Fellini attraverso un lavoro di approfondimento svolto in classe e addobbi dedicati, tra cui quelli portati oggi in piazza Cavour. Nei prossimi giorni i bimbi di altre classi ed Istituti faranno lo stesso, riempiendo con i loro colori e pensieri gli altri alberi di Natale. A ricevere bimbi ed insegnanti, questa mattina, il Sindaco di Rimini, Andrea Gnassi e l'assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini, Mattia Morolli.